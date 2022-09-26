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головна
Дзвін із розбитої росіянами церкви на Харківщині. Фото Ірини Рибакової
Понеділок, Вересень 26, 2022 - 09:30
До теми
214-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки ворожих російських військових сил у районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
25.09.22
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Україна
Deathday Джека Керуака
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Джек Керуак та герої його культових книг «On the Road» та «Волоцюги Дхарми» – Ніл Кесседі та Ґері Снайдер
24.09.22
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Минуле
Листи в нікуди
Василь МАХНО
він пише листи комусь в нікуди пише про дощ – про осінніх чапель цього року особливо худих мимо яких прочалапав
24.09.22
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Дискурси
213-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни розпочали на окупованих територіях серію примусових акцій, котру вони називають "референдум". Місцеві мешканці повідомляють про обхід квартир людьми зі зброєю. Український уряд закликає людей уникати будь-якого контакту з ворогом.
24.09.22
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Україна
Факт чи вигадка
Надія Гаврилюк
Вміючи аналізувати, читач не повірить фейку, що скидається на правду. Він відрізнить інтерпретаційну «підробку» від смислів, закладених в оригіналі
23.09.22
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Дискурси
212-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська втратили за минулу добу 550 солдатів, згідно з оцінкою Генерального штабу Збройних Сил України. Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
23.09.22
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Україна
Що зумовлює асиметрію нашого мозку?
Індивідуальна міра асиметричності, з якою працюють обидві півкулі мозку, лише частково зумовлена генетикою.
22.09.22
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Наука
Віткацій
Вітольд Ґомбрович
Спогади про "того, з плюмажем метафізичного дендизму, котрий вічно грав божевільного" з трійці авангарду міжвоєнної Польщі Шульц-Ґомбрович-Віткацій.
22.09.22
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Минуле