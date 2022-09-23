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Соломія Крушельницька
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150-літній ювілей Соломії Крушельницької
П'ятниця, Вересень 23, 2022 - 10:00
До теми
Що зумовлює асиметрію нашого мозку?
Індивідуальна міра асиметричності, з якою працюють обидві півкулі мозку, лише частково зумовлена генетикою.
22.09.22
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Наука
211-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Із російського полону вдалося визволити 215 українських військовиків, зокрема командирів "Азова" Редіса й Калину, а також медійно відомих поневолених Пташку, Бороду, Ореста. Навзамін Україна видала Росії Медведчука і ще 55 приблуд.
22.09.22
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Україна
210-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія готується організувати референдум на окупованих територіях України, аби провести в експрес-режимі анексію. Росіяни хочуть залякати українців більшою ескалацією: продовження спротиву погрожують сприймати як напад на власну територію.
21.09.22
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Україна
Про фронтир
Данило Лубківський
Росія хоче детериторіалізації України. Ми здійснюємо ретериторіалізацію. Від іманентного до трансцендентного.
20.09.22
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Дискурси
Стокгольмський синдром, або Недоопитана Словаччина
Юлія Баір
Словаччина належить до тих країн, що допомагають українцям найактивніше. Результати опитування здивували. Звідки витоки дисонансу?
20.09.22
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Україна
209-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України відбили атаки противника у районах Майорського, Веселого, Курдюмівки та Новомихайлівки. Підтверджується успішне ураження бази росіян у Сватовому – там загинуло 70% особового складу.
20.09.22
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Україна
Великий голос Соломії
Андрій Содомора
Хтось назвав голос Соломії Крушельницької великим. «Великий» – не лише щодо сили, а й «поважний», «благородний» голос. Перше – належне фізиці, друге – душі.
19.09.22
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Дискурси
Матеріал демонструє “пам’ять”
Діоксид ванадію реагує на попередній досвід в унікальний спосіб.
19.09.22
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Наука