Соломія Крушельницька

210-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Росія готується організувати референдум на окупованих територіях України, аби провести в експрес-режимі анексію. Росіяни хочуть залякати українців більшою ескалацією: продовження спротиву погрожують сприймати як напад на власну територію.