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Людина людині — бог
Луцій Анней Сенека
До теми
210-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія готується організувати референдум на окупованих територіях України, аби провести в експрес-режимі анексію. Росіяни хочуть залякати українців більшою ескалацією: продовження спротиву погрожують сприймати як напад на власну територію.
21.09.22
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Україна
Стокгольмський синдром, або Недоопитана Словаччина
Юлія Баір
Словаччина належить до тих країн, що допомагають українцям найактивніше. Результати опитування здивували. Звідки витоки дисонансу?
20.09.22
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Україна
209-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України відбили атаки противника у районах Майорського, Веселого, Курдюмівки та Новомихайлівки. Підтверджується успішне ураження бази росіян у Сватовому – там загинуло 70% особового складу.
20.09.22
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Україна
Великий голос Соломії
Андрій Содомора
Хтось назвав голос Соломії Крушельницької великим. «Великий» – не лише щодо сили, а й «поважний», «благородний» голос. Перше – належне фізиці, друге – душі.
19.09.22
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Дискурси
Матеріал демонструє “пам’ять”
Діоксид ванадію реагує на попередній досвід в унікальний спосіб.
19.09.22
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Наука
Бюджет з песимізмом
Юрко ТИМЧУК
Головним кошторисом країни страшили й у відносно мирні часи, тепер лякати документом із великою кількістю цифр є майже правилом гарного тону
19.09.22
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Україна
Війна канібалів
Віталій Портников
Звичайні російські образи: з реготом повстале пекло, що залишається на довгому ланцюгу диявола, вривається у щасливе мирне життя, щоб його знищити
18.09.22
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Дискурси
207-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та зриві активних дій Збройних Сил України на окремих напрямках, зазнає при цьому величезних втрат – до 50–90 відсотків особового складу окремих підрозділів.
18.09.22
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Україна