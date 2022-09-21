Людина людині — бог

207-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Ворог далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та зриві активних дій Збройних Сил України на окремих напрямках, зазнає при цьому величезних втрат – до 50–90 відсотків особового складу окремих підрозділів.