Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Мужність народжує переможців, згуртованість — непереможних
Віктор Гюґо
До теми
Матеріал демонструє “пам’ять”
Діоксид ванадію реагує на попередній досвід в унікальний спосіб.
19.09.22
|
|
Наука
207-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та зриві активних дій Збройних Сил України на окремих напрямках, зазнає при цьому величезних втрат – до 50–90 відсотків особового складу окремих підрозділів.
18.09.22
|
|
Україна
Український П’ємонт: мобілізація (2)
Іван Банах
Усуси і Перша світова війна 1917 року: російська революція, українізація війська, наступ Керенського і його провал
17.09.22
|
|
Минуле
206-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки противника, завдавши йому втрат, у районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Підтверджено значні втрати серед підрозділів “союзу добровольців Донбасу”.
17.09.22
|
|
Україна
Територія Галичини: етапи формування
Ігор ЧОРНОВОЛ
Проблему спрощують, коли Галичиною ідентифікують сучасні три області. Насправді ж територія Галичини часто змінювалася, вона значно складніша
16.09.22
|
|
Минуле
Соломії Крушельницькій - 150!
«Незабутня Аїда», «єдина у світі Джоконда», «неповторна Галька», «ідеальна Брунгільда», «неперевершена Саломея», «виняткова Валькірія». Довела, що бути українкою – це круто, щоразу гордо акцентуючи на своїй національності.
16.09.22
|
|
Штука
“Горить свіча”: замаскований спогад про геноцид?
Олеся Ісаюк
Варто процитувати Маркса про “криваве іго монголів” як “справжню колиску Росії” і Бєрдяєва, що більшовизм – явище не так ліве, як російське
16.09.22
|
|
Україна
Угорщина – більше не демократія
Максим МУЛЯР
Правління Орбана перетворило Угорщину на систему виборчої автократії, констатували в Європарламенті. Це може мати для Будапешта прикрі фінансові наслідки.
16.09.22
|
|
У світі