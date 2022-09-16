Zeitgeist 

204-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Росіяни продовжують націлюватися на об'єкти цивільної критичної інфраструктури – у Кривому Розі розпочалося підтоплення після удару ракетами по дамбі на Інгульці. На фронті в русскіх справи значно гірші – ЗСУ витісняють ворога.