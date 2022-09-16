Zeitgeist 

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П'ятниця, Вересень 16, 2022 - 14:00
До теми
Соломії Крушельницькій - 150!
«Незабутня Аїда», «єдина у світі Джоконда», «неповторна Галька», «ідеальна Брунгільда», «неперевершена Саломея», «виняткова Валькірія». Довела, що бути українкою – це круто, щоразу гордо акцентуючи на своїй національності.
16.09.22
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Штука
Угорщина – більше не демократія
Максим МУЛЯР
Правління Орбана перетворило Угорщину на систему виборчої автократії, констатували в Європарламенті. Це може мати для Будапешта прикрі фінансові наслідки.
16.09.22
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У світі
Як виникла Галичина
Ігор ЧОРНОВОЛ
Рівно 250 років тому почався період, що відіграв винятково важливу роль в історії України, для якої австрійська Галичина стала «українським П'ємонтом»
15.09.22
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Минуле
204-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують націлюватися на об'єкти цивільної критичної інфраструктури – у Кривому Розі розпочалося підтоплення після удару ракетами по дамбі на Інгульці. На фронті в русскіх справи значно гірші – ЗСУ витісняють ворога.
15.09.22
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Україна
Травма як досвід
Ігор Козловський
Усвідомити травму, взяти відповідальність, вербалізувати, вивести на периферію, через рефлексування «відсепарувати» досвід – а потім творчо його використовувати
14.09.22
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Дискурси
Група крові впливає на ризик інсульту
Генетичний варіант другої групи крові (групи А) підвищує ризик інсульту в молодому віці.
14.09.22
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Наука
Українці світу. Світ українців
Володимир В'ятрович
Масштабне російське вторгнення спровокувало нову хвилю еміграції. Український світ нині споряджає українську армію, спонукає політиків своїх країн активніше допомагати нашій державі, приймає тих, кого війна вигнала з домівок.
14.09.22
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Україна
Легкість справ проти волонтерів спокушає правоохоронців
Олег МИЦИК
Правоохоронці натягнули лекало розслідування хабаря на розслідування справ щодо волонтерів, а це неправильно. Але поки суд це покаже, минуть роки
14.09.22
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Галичина