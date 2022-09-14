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Пам’ять — це мідна дошка, вкрита буквами, які час іноді відновлює різцем
Джон Локк
До теми
Група крові впливає на ризик інсульту
Генетичний варіант другої групи крові (групи А) підвищує ризик інсульту в молодому віці.
14.09.22
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Наука
Українці світу. Світ українців
Володимир В'ятрович
Масштабне російське вторгнення спровокувало нову хвилю еміграції. Український світ нині споряджає українську армію, спонукає політиків своїх країн активніше допомагати нашій державі, приймає тих, кого війна вигнала з домівок.
14.09.22
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Україна
Легкість справ проти волонтерів спокушає правоохоронців
Олег МИЦИК
Правоохоронці натягнули лекало розслідування хабаря на розслідування справ щодо волонтерів, а це неправильно. Але поки суд це покаже, минуть роки
14.09.22
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Галичина
Згадуючи Ігоря Даньковського
Олег Цигилик
Минули роковини світлої пам’яті Ігоря Даньковського – талановитого митця, блискучого хормейстра, педагога, музичного діяча, одного з когорти тих, кого славить їхнє ім’я.
14.09.22
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Штука
203-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, наші сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка
14.09.22
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Україна
Українське мистецтво в Мілані
Цьогоріч Україна вперше представлена на Triennale Milano — 23-ій міжнародній виставці архітектури, дизайну та мистецтва. У межах події відкрили окремий павільйон, присвячений українському мистецтву. Восени тут буде найбільше подій. Нині— кінопокази.
13.09.22
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Штука
Радянський досвід народжених в Україні
Наталя ШЛІХТА
"Совок", що осів у головах батьків і державних інституціях, формує молоду людину, не даючи їй повністю вийти з-під впливу радянського – не її особистого – минулого
13.09.22
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Галичина
Останні можуть увійти першими
Микола Рябчук
Є гірка іронія в тому, що Україні довелося заплатити таку колосальну ціну за визнання
13.09.22
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Дискурси