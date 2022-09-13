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ворожа техніка
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Ворожа техніка на звільненій Харківщині. Фото: Еймос Чаппл. Вересень 2022 року
Вівторок, Вересень 13, 2022 - 10:15
До теми
Опера в мініатюрі на сцені Львівського органного залу
Вікторія Антошевська
Неоромантичний стиль творів Еммануеля Сікори є дуже демократичним. Такий сегмент музики в репертуарі концертних залів має зацікавлювати тих слухачів, які лише починають відкривати для себе світ класики.
12.09.22
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Штука
201-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. За минулу добу Силам оборони вдалося витіснити росіян із понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.
12.09.22
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Україна
Королева і смерть
Віталій Портников
Королеві вдалося довести, що служіння суспільству – це покликання, і воно може бути сильнішим і за старість, і за саму смерть
11.09.22
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Дискурси
200-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Продовжується деокупація України. Загалом за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів
11.09.22
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Україна
Цвіт гібіска
Василь МАХНО
й крейдою окреслюється круг гасне зір – в нирках каміння твердне із сухого листя й потерух проростають вірші в чорне серце
10.09.22
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Дискурси
199-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За останні дні від окупантів звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів
10.09.22
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Україна
Український П’ємонт: мобілізація
Іван Банах
Галичина, цей химерний і загадковий край, вповні нагадувала киплячий казан. Тут вирували епічні пристрасті. І поляки, й українці проголосили її своїм П’ємонтом. Короткий огляд, частина перша
09.09.22
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Минуле
“Заметіль” Романа Купчинського: знайомство двох Україн
Олеся Ісаюк
...не випадково усусуси вживають слово “хахли” — це не тільки свого роду “додаткова перевірка зв’язку”, це ще й позначення, хто є ким відносно чужинської номенклатури...
09.09.22
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Україна