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Офензива ЗСУ на Слобожанщині. На броні українського воїнства – хрести
Понеділок, Вересень 12, 2022 - 00:45
До теми
199-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За останні дні від окупантів звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів
10.09.22
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Україна
Гуцульські етюди
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Пробую віднести свої думки на зимову полонину, засніжену, з заметами, зимами поверх плотів.
09.09.22
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Дискурси
198-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку і просунулися майже на півсотні кілометрів за три дні, одночасно успішно відбиваючи наступ російського ворога на Уди, Костянтинівку, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янку.
09.09.22
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Україна
Редукція: що з кого лишається
Тарас Прохасько
Вся його постава набуває значення передовсім тому, що вводить Габсбурґів в українську історію, а Україну – в історію Габсбурґів.
08.09.22
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Дискурси
Наш мозок наділений спеціальними нейронами їжі
У зоровій корі мозку розташовані клітини, котрі активуються тільки тоді, коли людина бачить їжу.
08.09.22
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Наука
197-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українська армія просунулася вглиб приблизно на 20 кілометрів у напрямку Куп'янська і відбила приблизно 400 квадратних кілометрів на Харківщині. Пропагандистські ресурси тепер виправдовуються, що ця територія їм не цікава.
08.09.22
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Україна
Бруно Шульц
Вітольд Ґомбрович
"Бруно привозив із Дрогобича ненаситну жагу духовного й інтелектуального життя, не раз був у тому пристрасним, виснажливим". Спогади і рефлексії.
07.09.22
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Минуле
Забутий світ фіякрів
Юрій Винничук
Був такий час, коли у Львові замість запаху бензину і газів чувся запах кінських кізяків, тоді транспорт в місті був один: фіякр
07.09.22
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Дискурси