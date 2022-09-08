Elizabeth II

Померла Елізабет II Александра Мері Віндзор, королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та країн Британської Співдружності (Канади, Австралії, Нової Зеландії, Ямайки, Барбадосу, Багамських Островів, Гренади, Папуа-Нової Гвінеї, Соломонових Островів, Тувалу, Сент-Люсії, Сент-Вінсенті і Гренадинах, Антигуа і Барбуді, Белізу, Сент-Кітсі і Невісі), Верховна Головнокомандувач Збройних Сил Сполученого Королівства, Лорд Острова Мен, Верховна управительниця Церкви Англії, Захисниця віриголовна

Померла Елізабет II Александра Мері Віндзор, королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та країн Британської Співдружності (Канади, Австралії, Нової Зеландії, Ямайки, Барбадосу, Багамських Островів, Гренади, Папуа-Нової Гвінеї, Соломонових Островів, Тувалу, Сент-Люсії, Сент-Вінсенті і Гренадинах, Антигуа і Барбуді, Белізу, Сент-Кітсі і Невісі), Верховна Головнокомандувач Збройних Сил Сполученого Королівства, Лорд Острова Мен, Верховна управительниця Церкви Англії, Захисниця віри, Герцогиня Нормандії (21.IV.1926–8.IX.2022)

Четвер, Вересень 8, 2022 - 21:45

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