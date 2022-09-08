Elizabeth II

Померла Елізабет II Александра Мері Віндзор, королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та країн Британської Співдружності (Канади, Австралії, Нової Зеландії, Ямайки, Барбадосу, Багамських Островів, Гренади, Папуа-Нової Гвінеї, Соломонових Островів, Тувалу, Сент-Люсії, Сент-Вінсенті і Гренадинах, Антигуа і Барбуді, Белізу, Сент-Кітсі і Невісі), Верховна Головнокомандувач Збройних Сил Сполученого Королівства, Лорд Острова Мен, Верховна управительниця Церкви Англії, Захисниця віри, Герцогиня Нормандії (21.IV.1926–8.IX.2022)Четвер, Вересень 8, 2022 - 21:45