Генштаб-пілот

Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?

Олеся Ісаюк

Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.