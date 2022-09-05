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Не бійтесь, хай зміцніють ваші руки!
Захарія 8:13
До теми
Таємниця двійників
Чому не-родичі можуть бути подібними, як близнюки?
05.09.22
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Наука
Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?
Олеся Ісаюк
Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.
04.09.22
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Україна
Похорон без Путіна
Віталій Портников
Саме відсутності страху за Хрущова і Горбачова не можуть пробачити в Росії. Бо страх – це умова існування у цій країні. Хто намагався послабити цей страх, має померти у зневазі
04.09.22
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Дискурси
193-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають наступальні дії російського ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але наші Збройні Сили успішно відбили атаки в районах Богородичного, Пасік, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків, Первомайського.
04.09.22
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Україна
192-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони успішно відбили наступ російської армії в районах Високопілля та Потьомкиного на Південнобузькому напрямку. Згідно з оцінкою Генштабу ЗСУ, агресор відчув незламність духу українців та жагу до визволення українських земель.
03.09.22
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Україна
На Львівщині запустили нову газову свердловину.
Свердловина дає 115 тисяч кубометрів газу на добу і це високий показник для регіону.
02.09.22
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Галичина
Трильйонні репарації для Польщі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Польща знову заявила про репарації від Німеччини за Другу світову. Тепер уже $1,3 трлн. Ця забава триває понад 20 років: поляки нарощують суму, а німці намагаються іґнорити.
02.09.22
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У світі
Молодий Василь Жданкін у Львові
Іван ЮЗИЧ
На третю річницю трагічної смерті неперевершеного Василя Жданкіна – спогади про його пригоди у "Львівській політехніці"
02.09.22
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Минуле