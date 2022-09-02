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Вільгельм Сасналь
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Вільгельм Сасналь «Без назви» (2016)
П'ятниця, Вересень 2, 2022 - 15:45
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Трильйонні репарації для Польщі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Польща знов заявила про репарації від Німеччини за Другу світову. Тепер вже $1,3 трлн. Ця забава триває вже понад 20 років: поляки нарощують суму, а німці намагаються іґнорити.
02.09.22
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У світі
190-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку підрозділи російського ворога намагалися вести наступальні бої у районах Веселої Долини та Зайцевого, на Новопавлівському напрямку з боєм наступали у районі Водяного, успіху не мали.
01.09.22
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Україна
Підручник історії у війні за майбутнє
Володимир В'ятрович
Ті, хто на початку 1990-х читали Субтельного, разом із тими, хто навчалися за підручниками вже незалежної України, нині зі зброєю в руках спільно захищають нашу свободу. І вони обов’язково переможуть
31.08.22
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Україна
189-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, у районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.
31.08.22
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Україна
Прощавай, зброє!
Павел Лузін
До кінця року Росія залишиться майже без снарядів, артилерії та бронетехніки
30.08.22
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Дискурси
188-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили. На Авдіївському керунку намагалися наступати у бік Мар’їнки та Новомихайлівки, але відійшли. Була спроба розвідки у бік Опитного.
30.08.22
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Україна
Noblesse oblige
Олександр БОЙЧЕНКО
Світовий дух – як завжди – підступно всіх обдурив, дозволивши виграти вибори Зеленському, але змусивши його діяти так, як обіцяв Порошенко
29.08.22
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Дискурси
З елементами дислексії
Юрко ТИМЧУК
Зле, коли руки ростуть не з того місця; так само недобре, якщо не в той бік вилазить язик; і зовсім погане поєднання таких незручностей із тісною для мозку черепною коробкою.
29.08.22
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Україна