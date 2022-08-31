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Коли велика справа — панувати над тілами, то ще більша — керувати душами
Сковорода
До теми
189-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, у районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.
31.08.22
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Україна
Втрачені літá
Назарій Заноз
Бороти росію та насолоджуватися серпнем, літом, осінню, зимою, весною, тобою і мною, Україною дорогою, з гордістю і любов’ю. Насолоджуватися світом без росії
30.08.22
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Дискурси
188-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили. На Авдіївському керунку намагалися наступати у бік Мар’їнки та Новомихайлівки, але відійшли. Була спроба розвідки у бік Опитного.
30.08.22
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Україна
Noblesse oblige
Олександр БОЙЧЕНКО
Світовий дух – як завжди – підступно всіх обдурив, дозволивши виграти вибори Зеленському, але змусивши його діяти так, як обіцяв Порошенко
29.08.22
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Дискурси
З елементами дислексії
Юрко ТИМЧУК
Зле, коли руки ростуть не з того місця; так само недобре, якщо не в той бік вилазить язик; і зовсім погане поєднання таких незручностей із тісною для мозку черепною коробкою.
29.08.22
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Україна
187-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися вести штурмові дії біля Богородичного, щоб покращити своє тактичне становище, але успіху не мали. Спробували провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнали втрат і відійшли.
29.08.22
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Україна
Основний інстинкт
Віталій Портников
Не російський народ говорить мовою телевізора, а телевізор говорить мовою російського народу. Завоювання чужих земель завжди було їхньою справжньою національною релігією
28.08.22
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Дискурси
186-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступ у напрямку Лозове – Первомайське на Авдіївському напрямку, але отримали жорстку відсіч та вимушено відійшли. Намагалися проводити штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне на Слов'янському керунку, але успіху не мали.
28.08.22
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Україна