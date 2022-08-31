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помер М.Горбачов (1931-2022)
Середа, Серпень 31, 2022 - 11:00
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188-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили. На Авдіївському керунку намагалися наступати у бік Мар’їнки та Новомихайлівки, але відійшли. Була спроба розвідки у бік Опитного.
30.08.22
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Україна
З елементами дислексії
Юрко ТИМЧУК
Зле, коли руки ростуть не з того місця; так само недобре, якщо не в той бік вилазить язик; і зовсім погане поєднання таких незручностей із тісною для мозку черепною коробкою.
29.08.22
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Україна
187-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися вести штурмові дії біля Богородичного, щоб покращити своє тактичне становище, але успіху не мали. Спробували провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнали втрат і відійшли.
29.08.22
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Україна
Основний інстинкт
Віталій Портников
Не російський народ говорить мовою телевізора, а телевізор говорить мовою російського народу. Завоювання чужих земель завжди було їхньою справжньою національною релігією
28.08.22
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Дискурси
186-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступ у напрямку Лозове – Первомайське на Авдіївському напрямку, але отримали жорстку відсіч та вимушено відійшли. Намагалися проводити штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне на Слов'янському керунку, але успіху не мали.
28.08.22
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Україна
Агресор не заслуговує називатися «невинною жертвою»
Пйотр Новіна-Конопка
Папи, уникаючи бути суддею, стає ним, уражаючи українців і людей доброї волі.
27.08.22
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Дискурси
Кольорові сни Олекси Новаківського
Фільм «Кольорові сни Олекси Новаківського» є частиною серіалу «Гра долі». Під час презентації 28 серпня у Львові, що приурочена до 150-річчя від дня народження митця, буде нагода поспілкуватися із творцями фільму, дізнатися секрети складного і захопливого процесу створення кінострічки.
27.08.22
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Штука
«Ніжна ростина, пересаджена на камінистий ґрунт»
Ярослава Мельник
Ольга з Хоружинських, яка "32 роки жила з Франком, що не зазнав особистого щастя, хоч вона не мала іншого бажання, як йому це щастя дати"
27.08.22
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Минуле