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Верхогляд-донька
головна
Маленька донька захисника України Андрія Верхогляда з портретом свого загиблого батька.
Вівторок, Серпень 30, 2022 - 09:45
До теми
187-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися вести штурмові дії біля Богородичного, щоб покращити своє тактичне становище, але успіху не мали. Спробували провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнали втрат і відійшли.
29.08.22
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Україна
186-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступ у напрямку Лозове – Первомайське на Авдіївському напрямку, але отримали жорстку відсіч та вимушено відійшли. Намагалися проводити штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне на Слов'янському керунку, але успіху не мали.
28.08.22
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Україна
Кольорові сни Олекси Новаківського
Фільм «Кольорові сни Олекси Новаківського» є частиною серіалу «Гра долі». Під час презентації 28 серпня у Львові, що приурочена до 150-річчя від дня народження митця, буде нагода поспілкуватися із творцями фільму, дізнатися секрети складного і захопливого процесу створення кінострічки.
27.08.22
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Штука
Перед поїздкою в гори
Василь МАХНО
все минається в світі: вірші й рядки тінь жіночого тіла – весняні струмки і династія Танська і їхня держава
27.08.22
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Дискурси
185-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ відбили спроби наступу ворога на шести напрямках: Харківському (на Дементіївку), Краматорському (на Григорівку), Бахмутському (на Соледар, Зайцеве та Майорськ), Авдіївському (на Невельське), Новопавлівському (на Пречистівку), Південнобузькому (біля Потьомкиного)
27.08.22
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Україна
Російська мова вкрала майбутнє білоруської літератури
Олександр Ірванець
А ми – усі за Сергія нашого Жадана! Аби тільки якийсь Муракамі не втулився
26.08.22
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Дискурси
Як війна в Україні трансформує Німеччину
Джозеф Штернберґ
Канцлер Олаф Шольц пообіцяв "переломний момент" шість місяців тому, і – оце ж сюрприз! – він відбувається.
26.08.22
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Дискурси
Два крила в синергії творчості
Наталя ФІЛЕВИЧ
Оксана і Володимир Риботицькі. Митці, які є кращим уособленням цілої плеяди художників львівської школи, що утверджує в мистецтві українську ідентичність, – два паралельні світи творчості, котрим, зростаючи як особистості у парі, протягом спільного життя вдалось не втратити своєї індивідуальності.
26.08.22
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Штука