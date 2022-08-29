Два крила в синергії творчості

Наталя ФІЛЕВИЧ

Оксана і Володимир Риботицькі. Митці, які є кращим уособленням цілої плеяди художників львівської школи, що утверджує в мистецтві українську ідентичність, – два паралельні світи творчості, котрим, зростаючи як особистості у парі, протягом спільного життя вдалось не втратити своєї індивідуальності.