Агресор не заслуговує називатися «невинною жертвою»

Пйотр Новіна-Конопка

Важливою рисою нинішнього понтифікату є уникання Папою входження в роль судді але, на жаль, слова, сказані у Ватикані, означали саме це, бо так їх сприйняли і тому вони їх так уразили наші брати українці і дуже багато людей доброї волі, пише колишній посол Республіки Польща при Апостольській Столиці Пйотр Новіна-Конопка у відкритому листі до Папи Франціска.

 

 

Святіший Отче,

 

зберігаючи у вдячній пам'яті сердечність і розуміння, виявлені до мене Святішим Отцем під час моєї служби послом при Апостольській Столиці, прошу я розважити слова, висловлені під час загальної аудієнції 24 серпня 2022 р. в контексті війни в Україні.

 

Цілковито ототожнюю себе зі словами Святішого Отця про безумство війни, про спротив звірствам, вчинюваних (будь-якою стороною) щодо дітей, полонених чи не задіяного у війні цивільного населення. Однак я вважаю, що "провина" не розподілена порівну – так само, як хрест Авеля не є рівнозначним хресту Каїна. Тому, перш за все, я не розумію визначення жертви московського замаху, п. Дарії Дуґіної, яко "невинної жертви". Та молода особа – а не тільки її батько – була в авангарді людей, які прагнули війни і прагнули позбавити українців їхньої національної ідентичності, їхньої незалежності, їхньої свободи, послуговуючись хворою ідеологією "русского мира" та погрозами застосувати ядерну зброю.

 

Жоден терористичний замах не є властивою відповіддю на таку поставу – але так само не є, на мою думку, властивою реакцією називати активних ідеологів "невинними жертвами". Тим більше, що досі достовірно не виявлено виконавців замаху.

 

Важливою рисою нинішнього понтифікату є уникання Папою входження в роль судді – але, на жаль, слова, сказані у Ватикані, означали саме це, бо так їх сприйняли – і тому вони їх так уразили – наші брати українці і дуже багато людей доброї волі.

 

З виразами найвищої поваги

Пьотр Новіна-Конопка,

посол Республіки Польща при Апостольській Столиці 20132016.

 

 

Пьотр Новіна-Конопка (1949 р.н.) – відомий польський політик, економіст, громадський діяч, дипломат.

З 1978 року – доктор економічних наук, на початку 1980-х заснував у Ґданську Клуб католицької інтелігенції та був його генеральним секретарем, у 1980 році вступив до «Солідарності», був економічним експертом профспілки, а у 1982–1989 роках прессекретарем Леха Валенси.

У 1991–2001 роках – депутат Сейму РП, з 1999 по 2004 рік був віцеректором Коледжу Європи в Брюґґе. В 2005–2006 роках як головний міжнародний експерт він консультував парламент Грузії з питань європейської інтеграції. З 2006 року працював у Європейському парламенті в Брюсселі. 2013 року призначений послом Польщі у Ватикані, а також послом Польщі при Мальтійському Ордені, обіймав посаду до 2016 року.

Нагороджений, серед іншого, Офіцерським хрестом ордена Відродження Польщі, французьким орденом Почесного легіону, Хрестом заслуги Ордена за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина, бельгійським орденом Леопольда II і ватиканським Великим хрестом Ордену Пія IX.

 

 

Piotr Nowina-Konopka

Agresor nie zasługuje na miano „niewinnej ofiary”

Wież, 25.08.2022

 

 

27.08.2022

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