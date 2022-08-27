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Іван Франко
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166-і уродини Івана Франка
Субота, Серпень 27, 2022 - 14:15
До теми
Кольорові сни Олекси Новаківського
Фільм «Кольорові сни Олекси Новаківського» є частиною серіалу «Гра долі». Під час презентації 28 серпня у Львові, що приурочена до 150-річчя від дня народження митця, буде нагода поспілкуватися із творцями фільму, дізнатися секрети складного і захопливого процесу створення кінострічки.
27.08.22
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Штука
Два крила в синергії творчості
Наталя ФІЛЕВИЧ
Оксана і Володимир Риботицькі. Митці, які є кращим уособленням цілої плеяди художників львівської школи, що утверджує в мистецтві українську ідентичність, – два паралельні світи творчості, котрим, зростаючи як особистості у парі, протягом спільного життя вдалось не втратити своєї індивідуальності.
26.08.22
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Штука
184-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують спроби штурмових та наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, утім успіху не мав.
26.08.22
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Україна
Моя музична війна
Марта Кузій
Зал філармонії досі шокує – ціле фойє і частина партеру зайняті коробками із ліками і гігієнічними засобами, тут вони очікують на відправку для потребуючих на Сході чи Півночі країни. У такому інтер’єрі і виконання, і сприйняття класичної музики цілком змінюється.
25.08.22
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Штука
183-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина на Слов’янському напрямку, а також Піски – Первомайське на Авдіївському напрямку. Успіху не мали, відійшли. Минулої доби вони активно використовували артилерію й авіацію по всьому фронту.
25.08.22
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Україна
Вільний народ незалежної України
Володимир Зеленський
Ми вільний народ незалежної України. Після шести місяців, коли нас намагаються знищити. І це правда про наше майбутнє.
24.08.22
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Україна
Головне, щоб поет вернувся з руками-ногами
Юрій Завадський
Нема межі, нема обмежень, немає ані моралі, ані правил поезії. Ти собі їх сам придумуєш, і дуже часто лише заради того, щоб на наступному етапі їх заперечити і знищити. Будучи поетом, я раптом почав писати щось інше. В тому і воля, в тому і свобода.
24.08.22
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Штука
182-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вночі на 24 серпня росіяни обстріляли ракетами великі українські міста. Згідно з інформацією розвідки, на День Незалежності України русскіє казитимуться більше, ніж звикло. Водночас Збройні Сили України пообіцяли влаштувати окупантові гарячий празник.
24.08.22
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Україна