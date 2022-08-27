Іван Франко

Головне, щоб поет вернувся з руками-ногами

Юрій Завадський

Нема межі, нема обмежень, немає ані моралі, ані правил поезії. Ти собі їх сам придумуєш, і дуже часто лише заради того, щоб на наступному етапі їх заперечити і знищити. Будучи поетом, я раптом почав писати щось інше. В тому і воля, в тому і свобода.