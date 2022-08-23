День прапора

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Вівторок, Серпень 23, 2022 - 10:15
До теми
Науковці придумали створення «додаткового» виміру часу
Цей підхід можна використовувати для захисту даних квантового комп’ютера від помилок.
22.08.22
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Наука
Можливе замороження перед заморозками
Юрко ТИМЧУК
Додає оптимізму те, що на волонтерські гроші «купили супутник» і тепер ЗСУ має своє «всевидяче око». А щоб не розслаблятися, нам нагадали про можливі проблеми у зв’язку з близькими святами.
22.08.22
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Україна
180-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська провадять штурмові дії в районі поселення Благодатне на межі Херсонщини й Миколаївщини і, як визнав Генеральний штаб ЗСУ, мають там частковий успіх. Інтенсивні бойові дії тривають у районах Авдіївки та Пісків.
22.08.22
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Україна
179-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Миколаївському напрямку ворог веде атаку на Васильки – Благодатне, зайняв південну околицю Благодатного, бої тривають. На Краматорському, Бахмутському напрямках наступ ворога відбито, на Авдіївському напрямі та біля Нью-Йорка бої тривають.
21.08.22
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Україна
Rolling Stones «Exile On Main St»
Ілько ЛЕМКО
Це феноменальний альбом, зроблений на піку музичної сили Rolling Stones та їхньої впевненості у собі. Як скромно оцінив Мік Джаґґер: «Цей альбом fucking шалений»
20.08.22
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Минуле
Сад усамітнень
Василь МАХНО
коли засвітивсь мов ліхтар палац а Ду Фу вписали в придворні поети небокрай багрянцем палав...
20.08.22
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Дискурси
178-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми. Триває наступ у районах Опитного і Майорська. Противник успіху не мав. Бої тривають. Росіяни були биті біля Золотої Ниви і відступили.
20.08.22
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Україна
Росіяни Богдана Лепкого: невдала гра у Європу
Олеся Ісаюк
Йдеться про глибоке відчуття чужорідності як такої, а також ворожості московської сили, яка ламає, гнітить, змушує відмовлятися від себе.
19.08.22
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Україна