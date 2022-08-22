Фото – Анрі Картьє-Брессон

«Неймовірна. Ода до радості» − байопік, перероблений на роман

Роксана Харчук

Роман написано вправною рукою, з його сторінок постає образ романтичної, закоханої у життя юнки, неофітки українства, що цікавиться літературою й сама пише вірші, запровадниці мод і стилю, нарешті жінки, яку поглинає політика, фемінізм і націоналізм не як ідеологія, а як духовний чин.