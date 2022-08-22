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Фото – Анрі Картьє-Брессон
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Фото – Анрі Картьє-Брессон
Понеділок, Серпень 22, 2022 - 08:45
До теми
179-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Миколаївському напрямку ворог веде атаку на Васильки – Благодатне, зайняв південну околицю Благодатного, бої тривають. На Краматорському, Бахмутському напрямках наступ ворога відбито, на Авдіївському напрямі та біля Нью-Йорка бої тривають.
21.08.22
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Україна
Сад усамітнень
Василь МАХНО
коли засвітивсь мов ліхтар палац а Ду Фу вписали в придворні поети небокрай багрянцем палав...
20.08.22
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Дискурси
178-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми. Триває наступ у районах Опитного і Майорська. Противник успіху не мав. Бої тривають. Росіяни були биті біля Золотої Ниви і відступили.
20.08.22
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Україна
Скандали навколо канцлера Шольца
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Навколо канцлера Олафа Шольца в Німеччині спалахнуло відразу два скандали. Це, безумовно, нівроку підточує його політичні позиції і робить вразливим, зокрема й з боку Росії.
19.08.22
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У світі
Нетутешня життєва проза Мар’яна Нищука
Іван ЛУЧУК
Народна назва «Гуцул-експрес» закріпилася за потягом «Львів – Чернівці», що через ніч їде з пункту відправлення до кінцевої станції. Дещо натуралістичний опис розмаїтих ситуацій та їхніх фігурантів загалом не залишає байдужим. Якщо читачі взагалі не байдужі.
19.08.22
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Штука
177-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти ведуть штурмові дії на Авдіївському напрямку (біля Лозове – Первомайське), а також на підступах у бік Слов'янська. Активні бої йдуть довкола Бахмута (на напрямку Покровське – Бахмутське) і на західному передмісті Донецька.
19.08.22
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Україна
Коли Росія звернула не туди?
Володимир В'ятрович
Ми будуємо свою державу на фундаменті свободи, яка є базовим елементом нашого менталітету. Натомість Росія знову стає осердям світу несвободи на планеті
18.08.22
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Україна
«Неймовірна. Ода до радості» − байопік, перероблений на роман
Роксана Харчук
Роман написано вправною рукою, з його сторінок постає образ романтичної, закоханої у життя юнки, неофітки українства, що цікавиться літературою й сама пише вірші, запровадниці мод і стилю, нарешті жінки, яку поглинає політика, фемінізм і націоналізм не як ідеологія, а як духовний чин.
18.08.22
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Штука