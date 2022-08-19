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Олександр Мотиль «Україна 2022, №5»
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Олександр Мотиль «Україна 2022, №5»
П'ятниця, Серпень 19, 2022 - 10:15
До теми
США повинні озброїти Україну вже, поки не надто пізно
Апель плеяди американських експертів: надаючи Україні недостатню допомогу, ми можемо втратити перемогу
18.08.22
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Дискурси
176-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели шість наступів на Бахмутському напрямку, а також три на інших – Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському. На жодному з напрямків загарбники не досягли позитивних результатів та з втратами відійшли.
18.08.22
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Україна
Сковородинівський шлях у Карпати
Григорій Сковорода є одним із творців української ідентичності. Він вплітає Україну у світовий контекст своїм життям та творчістю. Продовжуючи проєкт «Вісь Скововроди», Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» розпочинає цикл благодійних подій присвячених музею Сковороди у Сковородинівці.
17.08.22
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Штука
175-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого. Успіху не мав, відійшов. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку йдуть бої у районі Опитного.
17.08.22
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Україна
Злочини російського колоніалізму
Кейсі Мішель
У західних столицях починає зароджуватися усвідомлення, що поки Росія повністю не деколонізується, вона загрожуватиме глобальній стабільності
16.08.22
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Дискурси
174-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели штурмові дії у напрямках Володимирівка-Бахмутське та Стряпівка–Соледар. Українські воїни зупинили окупантів вогнем і відкинули назад. На напрямках Покровське–Бахмутське та Горлівка–Залізне бойові дії тривають.
16.08.22
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Україна
Напади патологічної скромності
Юрко ТИМЧУК
Питання «А що то було?» виникає не лише в альтернативно обдарованих людей, а відповіді на нього можуть бути найнесподіваніші, аж до введення в стан ступору.
15.08.22
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Україна
Майстри з Росії
Олександр БОЙЧЕНКО
Чи потрібна в майбутній Україні російська мова? Так. Для чого? Для того, щоб російськомовні громадяни майбутньої України могли перейти з неї на українську
15.08.22
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Дискурси