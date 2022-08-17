Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Ми всі зламані. І часто саме в місцях надломів - найсильніші
Ернест Гемінґвей
До теми
Сковородинівський шлях у Карпати
Григорій Сковорода є одним із творців української ідентичності. Він вплітає Україну у світовий контекст своїм життям та творчістю. Продовжуючи проєкт «Вісь Скововроди», Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» розпочинає цикл благодійних подій присвячених музею Сковороди у Сковородинівці.
17.08.22
|
|
Штука
175-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого. Успіху не мав, відійшов. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку йдуть бої у районі Опитного.
17.08.22
|
|
Україна
Злочини російського колоніалізму
Кейсі Мішель
У західних столицях починає зароджуватися усвідомлення, що поки Росія повністю не деколонізується, вона загрожуватиме глобальній стабільності
16.08.22
|
|
Дискурси
174-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели штурмові дії у напрямках Володимирівка-Бахмутське та Стряпівка–Соледар. Українські воїни зупинили окупантів вогнем і відкинули назад. На напрямках Покровське–Бахмутське та Горлівка–Залізне бойові дії тривають.
16.08.22
|
|
Україна
Напади патологічної скромності
Юрко ТИМЧУК
Питання «А що то було?» виникає не лише в альтернативно обдарованих людей, а відповіді на нього можуть бути найнесподіваніші, аж до введення в стан ступору.
15.08.22
|
|
Україна
173-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують наступальні дії у напрямку Пісків та Первомайського, але очікуваного успіху не мали і відійшли. На слов'янському напрямку ЗСУ відбили штурм у керунку Тихоцьке–Долина, а на Бахмутському – з-під Соледара та Кодеми.
15.08.22
|
|
Україна
172-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, очікуваного успіху не мають. Біля Долини на Слов'янському напрямку противник здійснив авантюрну спробу прорвати українську оборону – проте безглуздий штурм наші воїни відбили.
14.08.22
|
|
Україна
Кілька днів із Ду Фу
Василь МАХНО
в серпневих сутінках – томиком Ду Фу папір із рижу всотує строфу тріпоче вітерець— немов шовки наложниць
13.08.22
|
|
Дискурси