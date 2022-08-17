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Natalia Lach-Lachowicz Post Consumer Art, 1975
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з циклу «Пост-споживацьке мистецтво» (1975) Наталії Лях-Ляхович (†12.08.2022)
Середа, Серпень 17, 2022 - 10:00
До теми
Сковородинівський шлях у Карпати
Григорій Сковорода є одним із творців української ідентичності. Він вплітає Україну у світовий контекст своїм життям та творчістю. Продовжуючи проєкт «Вісь Скововроди», Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» розпочинає цикл благодійних подій присвячених музею Сковороди у Сковородинівці.
17.08.22
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Штука
174-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели штурмові дії у напрямках Володимирівка-Бахмутське та Стряпівка–Соледар. Українські воїни зупинили окупантів вогнем і відкинули назад. На напрямках Покровське–Бахмутське та Горлівка–Залізне бойові дії тривають.
16.08.22
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Україна
Напади патологічної скромності
Юрко ТИМЧУК
Питання «А що то було?» виникає не лише в альтернативно обдарованих людей, а відповіді на нього можуть бути найнесподіваніші, аж до введення в стан ступору.
15.08.22
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Україна
172-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, очікуваного успіху не мають. Біля Долини на Слов'янському напрямку противник здійснив авантюрну спробу прорвати українську оборону – проте безглуздий штурм наші воїни відбили.
14.08.22
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Україна
Кілька днів із Ду Фу
Василь МАХНО
в серпневих сутінках – томиком Ду Фу папір із рижу всотує строфу тріпоче вітерець— немов шовки наложниць
13.08.22
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Дискурси
171-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бойові дії на напрямках Спірне – Івано-Дар’ївка, Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль; ворог пробував наступати на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках, успіху не мав.
13.08.22
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Україна
“Нотатник”: деконструкція російської міфології
Олеся Ісаюк
Ворожнеча між Україною та Росією глибша, ніж черговий воєнний конфлікт. Більше того, явна й активна війна — це тільки чергова ітерація конфлікту.
12.08.22
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Україна
170-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися наступати у районах Спартака і Мар’їнки, але успіху не досягли і відійшли. Далі тривають бойові дії біля селища Піски. У результаті наступу в напрямку Горлівка–Зайцеве противнику частково вдалося просунутися.
12.08.22
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Україна