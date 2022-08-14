І той, хто нічого не хоче втримати, володіє всім

Post tenebras spero lucem

Андрій Содомора

Ця війна особлива тим, що тут, власне, немає цих напівтонів, тут є чітке протистояння. Ми чітко повинні розділяти добро і зло, світло і темряву. Вірмо, що світло настане. Бо віра – це ж є щось активне.