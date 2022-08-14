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І той, хто нічого не хоче втримати, володіє всім
Еріх Марія Ремарк
До теми
172-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, очікуваного успіху не мають. Біля Долини на Слов'янському напрямку противник здійснив авантюрну спробу прорвати українську оборону – проте безглуздий штурм наші воїни відбили.
14.08.22
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Україна
Кілька днів із Ду Фу
Василь МАХНО
в серпневих сутінках – томиком Ду Фу папір із рижу всотує строфу тріпоче вітерець— немов шовки наложниць
13.08.22
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Дискурси
171-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бойові дії на напрямках Спірне – Івано-Дар’ївка, Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль; ворог пробував наступати на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках, успіху не мав.
13.08.22
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Україна
“Нотатник”: деконструкція російської міфології
Олеся Ісаюк
Ворожнеча між Україною та Росією глибша, ніж черговий воєнний конфлікт. Більше того, явна й активна війна — це тільки чергова ітерація конфлікту.
12.08.22
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Україна
170-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися наступати у районах Спартака і Мар’їнки, але успіху не досягли і відійшли. Далі тривають бойові дії біля селища Піски. У результаті наступу в напрямку Горлівка–Зайцеве противнику частково вдалося просунутися.
12.08.22
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Україна
Новий український університет
Олег ТУРІЙ
Знання, яке не базується на цінностях, стає небезпечним. І це також досвід цієї війни – зрештою, як і всіх попередніх воєн.
11.08.22
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Галичина
Post tenebras spero lucem
Андрій Содомора
Ця війна особлива тим, що тут, власне, немає цих напівтонів, тут є чітке протистояння. Ми чітко повинні розділяти добро і зло, світло і темряву. Вірмо, що світло настане. Бо віра – це ж є щось активне.
11.08.22
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Штука
169-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступальні дії неподалік Зайцевого та Бахмутського, але з втратами відступили. ЗСУ відкинули російську групу, котра проводила розвідку боєм біля Яковлівки. В районах поселень Вершина і Дача бойові дії тривають.
11.08.22
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Україна