Marita BENKE-GAJDA «Miłościwa»

Люди vs диктатори. Як дисиденти можуть зруйнувати режим

Володимир В'ятрович

Часто чути від білорусів та росіян: “Ми нічого не можемо зробити, бо в нас ситуація інша”. Так, тепер інша! Але ще кілька десятиліть тому була однаковою.