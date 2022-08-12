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Marita BENKE-GAJDA «Miłościwa»
Маріта Бенке-Ґайда «Милостива»
П'ятниця, Серпень 12, 2022 - 11:15
До теми
169-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступальні дії неподалік Зайцевого та Бахмутського, але з втратами відступили. ЗСУ відкинули російську групу, котра проводила розвідку боєм біля Яковлівки. В районах поселень Вершина і Дача бойові дії тривають.
11.08.22
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Україна
Люди vs диктатори. Як дисиденти можуть зруйнувати режим
Володимир В'ятрович
Часто чути від білорусів та росіян: “Ми нічого не можемо зробити, бо в нас ситуація інша”. Так, тепер інша! Але ще кілька десятиліть тому була однаковою.
10.08.22
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Україна
168-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски; бойові дії тривають. Ворог намагався підступитися в бік Авдіївки з двох боків. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Бої йдуть і на Харківщині в напрямку Байрак – Гусарівка.
10.08.22
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Україна
Україна може виграти цю війну
Тімоті Снайдер
Захід має усвідомити таку перспективу – бо результат війни цілком може залежати від його спроможності зробити це
09.08.22
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Дискурси
Аутодафе в епоху постмодернізму
Юрко ТИМЧУК
У наші бентежні часи середньовічну практику варто нагадувати і учасникам спеціальної військової операції, і представникам поважних міжнародних структур.
09.08.22
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Україна
167-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються проводити наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, використовують артилерійський вогонь для витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів. Українські підрозділи відбивають атаку на Піски.
09.08.22
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Україна
З нових віршів
Ярослав Довган
Повстане все ж Росія? Пізно! Пізно! Пізно! Російські танки-літаки – свічки! У пеклі пріє чортівня – москва – завізно. І трупом геть загачені річки.
08.08.22
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Дискурси
Китай, Росія і криза невіри Заходу
Ендрю Міхта
Поки невіра Заходу не зміниться рішучістю чинити опір, російські і китайські диктатори будуть тиснути
08.08.22
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Дискурси