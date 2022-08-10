Безпека є навіть у самому серці небезпеки

168-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Російські війська намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски; бойові дії тривають. Ворог намагався підступитися в бік Авдіївки з двох боків. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Бої йдуть і на Харківщині в напрямку Байрак – Гусарівка.