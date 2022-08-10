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Безпека є навіть у самому серці небезпеки
Вінсент ван Ґоґ
До теми
168-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски; бойові дії тривають. Ворог намагався підступитися в бік Авдіївки з двох боків. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Бої йдуть і на Харківщині в напрямку Байрак – Гусарівка.
10.08.22
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Україна
Аутодафе в епоху постмодернізму
Юрко ТИМЧУК
У наші бентежні часи середньовічну практику варто нагадувати і учасникам спеціальної військової операції, і представникам поважних міжнародних структур.
09.08.22
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Україна
167-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються проводити наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, використовують артилерійський вогонь для витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів. Українські підрозділи відбивають атаку на Піски.
09.08.22
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Україна
З нових віршів
Ярослав Довган
Повстане все ж Росія? Пізно! Пізно! Пізно! Російські танки-літаки – свічки! У пеклі пріє чортівня – москва – завізно. І трупом геть загачені річки.
08.08.22
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Дискурси
Китай, Росія і криза невіри Заходу
Ендрю Міхта
Поки невіра Заходу не зміниться рішучістю чинити опір, російські і китайські диктатори будуть тиснути
08.08.22
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Дискурси
166-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська посилюють тиск у Запорізькій області – минулої доби ворог вів наступальні дії у напрямках сіл Мар’їнка та Шевченкове. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем і відкинули назад. Активні бої тривають на захід від Донецька.
08.08.22
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Україна
Геноцид та окупація
Віталій Портников
Анексія Криму чи «незалежність» Донбасу – це просто російська окупація. І Косово тут абсолютно не є прецедентом.
07.08.22
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Дискурси
165-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бойові дії на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве. Наступальні бої та штурмові дії ворога на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках успіху не мали.
07.08.22
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Україна