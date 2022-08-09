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Світлина зі сторінки Генштабу ЗСУ у Facebook. Серпень 2022 року
Вівторок, Серпень 9, 2022 - 10:30
До теми
З нових віршів
Ярослав Довган
Повстане все ж Росія? Пізно! Пізно! Пізно! Російські танки-літаки – свічки! У пеклі пріє чортівня – москва – завізно. І трупом геть загачені річки.
08.08.22
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Дискурси
166-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська посилюють тиск у Запорізькій області – минулої доби ворог вів наступальні дії у напрямках сіл Мар’їнка та Шевченкове. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем і відкинули назад. Активні бої тривають на захід від Донецька.
08.08.22
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Україна
Геноцид та окупація
Віталій Портников
Анексія Криму чи «незалежність» Донбасу – це просто російська окупація. І Косово тут абсолютно не є прецедентом.
07.08.22
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Дискурси
165-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бойові дії на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве. Наступальні бої та штурмові дії ворога на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках успіху не мали.
07.08.22
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Україна
Сполучник Богдана Задури
Василь МАХНО
Береги, які долає кожен з нас – чи поетичні, чи життєві, – сприймаються як рух у напрямку від втрати до набутку...
06.08.22
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Дискурси
164-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог веде наступальну операцію на Донецькому напрямку, наступав на Яковлівку–Вершину та на Кодему–Зайцеве (Бахмутський напрямок) і на Лозове–Невельське (Авдіївський напрямок), успіху не мав, відійшов.
06.08.22
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Україна
“Табір”: у пошуку “харошіх русскіх”
Олеся Ісаюк
Росіянин, незалежно від політичного напрямку, є росіянином — у тому сенсі, що українського у його координатах “не было, нет, и быть не может”.
05.08.22
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Україна
Косово і Тайвань: чому не почалася Третя світова?
Максим МУЛЯР
Дві події цього тижня змусили світ знову заговорити про Третю світову. Йдеться про Тайвань і Косово. Україна досі не може вирішити для себе складної дилеми про не/визнання обох державних утворень.
05.08.22
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У світі