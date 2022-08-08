Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
azovstal
головна
Акція родин воїнів "Азовсталі". Фото – Reuters
Понеділок, Серпень 8, 2022 - 00:30
До теми
164-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог веде наступальну операцію на Донецькому напрямку, наступав на Яковлівку–Вершину та на Кодему–Зайцеве (Бахмутський напрямок) і на Лозове–Невельське (Авдіївський напрямок), успіху не мав, відійшов.
06.08.22
|
|
Україна
“Табір”: у пошуку “харошіх русскіх”
Олеся Ісаюк
Росіянин, незалежно від політичного напрямку, є росіянином — у тому сенсі, що українського у його координатах “не было, нет, и быть не может”.
05.08.22
|
|
Україна
Косово і Тайвань: чому не почалася Третя світова?
Максим МУЛЯР
Дві події цього тижня змусили світ знову заговорити про Третю світову. Йдеться про Тайвань і Косово. Україна досі не може вирішити для себе складної дилеми про не/визнання обох державних утворень.
05.08.22
|
|
У світі
163-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаються створити сприятливі умови для захоплення Соледара та Бахмута, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.
05.08.22
|
|
Україна
Скажи мені правду, мій добрий козаче
Тарас Прохасько
Страшенно зрозумілою є відчуття справжньої межі. Там неможливо обдуритися – де ти є
04.08.22
|
|
Дискурси
Абетка-енциклопедія «Кобилянська від А до Я»
«Видавництво Старого Лева» підготувало нову, вже шосту, книгу з серії абеток-енциклопедій «від А до Я», що знайомлять дітей та дорослих з життям відомих українців. Цього разу розповідь присвячена Ользі Кобилянській — письменниці-модерністці, ранній учасниці феміністичного руху на Буковині.
04.08.22
|
|
Штука
162-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донеччині російська армія намагається наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському напрямках. На Харківщині йдуть бої західніше від Ізюму. В Білорусі сили спецоперацій проходять перевірку на бойову готовність.
04.08.22
|
|
Україна
З Литвою проти Москви
Володимир В'ятрович
Народи, які разом протистояли совєтській імперії, нині разом стоять на заваді спробам Путіна відновити її.
03.08.22
|
|
Україна