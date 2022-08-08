Косово і Тайвань: чому не почалася Третя світова?

Максим МУЛЯР

Дві події цього тижня змусили світ знову заговорити про Третю світову. Йдеться про Тайвань і Косово. Україна досі не може вирішити для себе складної дилеми про не/визнання обох державних утворень.