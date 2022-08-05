Fred Sandback

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Фред Сендбек
П'ятниця, Серпень 5, 2022 - 12:00
До теми
Косово і Тайвань: чому не почалася Третя світова?
Максим МУЛЯР
Дві події цього тижня змусили світ знову заговорити про Третю світову. Йдеться про Тайвань і Косово. Україна досі не може вирішити для себе складної дилеми про не/визнання обох державних утворень.
05.08.22
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У світі
162-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донеччині російська армія намагається наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському напрямках. На Харківщині йдуть бої західніше від Ізюму. В Білорусі сили спецоперацій проходять перевірку на бойову готовність.
04.08.22
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Україна
З Литвою проти Москви
Володимир В'ятрович
Народи, які разом протистояли совєтській імперії, нині разом стоять на заваді спробам Путіна відновити її.
03.08.22
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Україна
Мир ціною безперервної війни
Юрій Винничук
Мир за будь-яку ціну – це мир в постійній напрузі й чеканні нової війни.
03.08.22
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Дискурси
161-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні бойові зусилля російської армії сфокусовані на Бахмутському напрямку. Вороги спробували атакувати Берестове – їх відкинули. Інтенсивні бої тривають у районі Авдіївки і на напрямках Володимирівка–Соледар, Покровське–Бахмут.
03.08.22
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Україна
Вино нашої Батьківщини
Левко Довган
Вино – матерія сенсотворча. Разом із деконструкцією міфу про «братський» народ треба змінити наратив про переважно «горілчану» Україну
02.08.22
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Дискурси
160-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни спробували висунутися вперед окремими підрозділами у районах Байрака та Дементіївки на Харківщині. Інтенсивні бої йдуть на північний захід від Донецька – армія російських окупантів намагається захопити Піски та Авдіївку.
02.08.22
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Україна
Варшавське повстання і мовне питання
Олександр БОЙЧЕНКО
Чи перестане колись світ плутати кацапоротих убивць з українцями? Перестане. Але не раніше, ніж українці перестануть бути кацапоротими
01.08.22
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Дискурси