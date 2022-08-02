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Життя змушує людину знову і знову, багато разів народитися заново самій
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До теми
160-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни спробували висунутися вперед окремими підрозділами у районах Байрака та Дементіївки на Харківщині. Інтенсивні бої йдуть на північний захід від Донецька – армія російських окупантів намагається захопити Піски та Авдіївку.
02.08.22
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Україна
Варшавське повстання і мовне питання
Олександр БОЙЧЕНКО
Чи перестане колись Польща і решта світу плутати кацапоротих убивць, ґвалтівників і мародерів з українцями?
01.08.22
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Дискурси
Перманентне здивування
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги українці обов’язково організують тури для іноземців, які переконані, що бачили вже всі дивовижі світу. В Україні знайдеться таке, після чого єдиною адекватною реакцією буде фраза «Shit happens».
01.08.22
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Україна
159-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська ведуть наступ у напрямку Бахмута, наразі триває бій. Відзначається посилення противником угруповання підрозділів на Криворізькому напрямку. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.
01.08.22
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Україна
Роман із людожером
Віталій Портников
Коли українці журяться, що популярні західні інтелектуали підтримують Путіна, це просто смішно. Інтелектуал не буває популярним. Популярним буває продавець повітря
31.07.22
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Дискурси
Палац Потоцьких у Львові представляє портрет його замовника
Виставку «Альфред Потоцький: особистість, рід, історія», що представляє малярський портрет намісника Галичини та скан гравюри його генеалогічного древа, розгорнуто у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких у Львові.
31.07.22
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Штука
158-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог вів штурм біля Дмитрівки, успіху не мав; на Бахмутському намагався покращити тактичне положення біля Роти–Вершина і Покровського–Бахмута, з втратами відійшов; на Авдіївському вів штурм на Веселе–Піски та Лозівський–Піски, успіху не мав.
31.07.22
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Україна
157-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог штурмував у районах Бражівки та Дмитрівки, на Бахмутському –Травневого, на Авдіївському – Пісків та Авдіївки, на Новопавлівському – Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Біля Семигір’я, Зайцевого, Вершини та Павлівки бої тривають.
30.07.22
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Україна