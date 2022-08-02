Життя змушує людину знову і знову, багато разів народитися заново самій

Перманентне здивування

Юрко ТИМЧУК

Після перемоги українці обов’язково організують тури для іноземців, які переконані, що бачили вже всі дивовижі світу. В Україні знайдеться таке, після чого єдиною адекватною реакцією буде фраза «Shit happens».