Голодного можна купити, а вільного - тільки вбити

158-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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На Слов’янському напрямку ворог вів штурм біля Дмитрівки, успіху не мав; на Бахмутському намагався покращити тактичне положення біля Роти–Вершина і Покровського–Бахмута, з втратами відійшов; на Авдіївському вів штурм на Веселе–Піски та Лозівський–Піски, успіху не мав.