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Голодного можна купити, а вільного - тільки вбити
Кир Любомир Гузар
До теми
159-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська ведуть наступ у напрямку Бахмута, наразі триває бій. Відзначається посилення противником угруповання підрозділів на Криворізькому напрямку. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.
01.08.22
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Україна
Роман із людожером
Віталій Портников
Коли українці журяться, що популярні західні інтелектуали підтримують Путіна, це просто смішно. Інтелектуал не буває популярним. Популярним буває продавець повітря
31.07.22
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Дискурси
Палац Потоцьких у Львові представляє портрет його замовника
Виставку «Альфред Потоцький: особистість, рід, історія», що представляє малярський портрет намісника Галичини та скан гравюри його генеалогічного древа, розгорнуто у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких у Львові.
31.07.22
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Штука
158-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог вів штурм біля Дмитрівки, успіху не мав; на Бахмутському намагався покращити тактичне положення біля Роти–Вершина і Покровського–Бахмута, з втратами відійшов; на Авдіївському вів штурм на Веселе–Піски та Лозівський–Піски, успіху не мав.
31.07.22
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Україна
157-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог штурмував у районах Бражівки та Дмитрівки, на Бахмутському –Травневого, на Авдіївському – Пісків та Авдіївки, на Новопавлівському – Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Біля Семигір’я, Зайцевого, Вершини та Павлівки бої тривають.
30.07.22
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Україна
Плачуча мавпа під час снігопаду
Василь МАХНО
Ми живемо у світі площин із дивовижним перетином різних точок. Це важко збагнути, бо структура Всесвіту не зовсім проста штука...
30.07.22
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Дискурси
Не для ідіотів
Юстина Соболевська
В інтерв’ю на фестивалі нобелістка Ольга Токарчук сказала, що «література не для ідіотів». І здійнялася буря в соцмережах
29.07.22
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Дискурси
156-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили, ворог намагався наступати на Авдіївку, Красногорівку та Велику Новосілку, зазнав втрат та відійшов. Бої тривають в районах Новолуганського та Соледара
29.07.22
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Україна