“Чорна піхота” знову йде в бій

Володимир В'ятрович

Багато хто не знав і не хотів знати справжньої історії Другої світової, тому вона повторюється, демонструючи ті страшні сторінки, яких не побачиш у совєтських та російських фільмах про “Велику вітчизняну”.