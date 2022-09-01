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Дезидерій Миллий. "Ľudia"
Четвер, Вересень 1, 2022 - 00:00
До теми
Не для ідіотів
Юстина Соболевська
В інтерв’ю на фестивалі нобелістка Ольга Токарчук сказала, що «література не для ідіотів». І здійнялася буря в соцмережах
29.07.22
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Дискурси
“Чорна піхота” знову йде в бій
Володимир В'ятрович
Багато хто не знав і не хотів знати справжньої історії Другої світової, тому вона повторюється, демонструючи ті страшні сторінки, яких не побачиш у совєтських та російських фільмах про “Велику вітчизняну”.
28.07.22
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Україна
155-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти штурмували у напрямках Довгеньке–Мазанівка і Пасіка–Долина, Клинове–Бахмут і Семигір’я–Миронівський, Стряпівка–Соледар–Володимирівка та Брускинське–Білогірка, успіху не мали. На напрямку Відродження–Вершина ворог мав частковий успіх.
28.07.22
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Україна
Поезія в час війни (ІІ)
Тарас Пастух
Допомагає витримати тягар війни «чорна лють», яка збирає людину «воєдино» і спонукає до певних вчинків, а також усвідомлення традиції спротиву ворогові, яка розпочалася далеко не від лютого 2022 року, і не від березня 2014 року.
27.07.22
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Штука
Будьте великими
Борис ҐУДЗЯК
Світ бачить, що українці вірять, живуть жертовно, що є принципи, цінності, чесноти, за які треба жити і за які можна віддати своє життя.
27.07.22
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Галичина
Hanne Kulessa (1951–2022)
Юрко ПРОХАСЬКО
Її вельми відчутний вплив на сприйняття нашої культури, на вичуленість до України та українства в німецькомовному світі вимагає нашого визнання.
27.07.22
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Україна
Втікай на Січ або ховайся в бульбу
Ігор МЕДВІДЬ
Оповідь про національні міти, залежність від пройденого шляху й інші історичні неприємності: дві стратегії України та Білорусі
27.07.22
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Дискурси
Голуба Росія
Юрій Винничук
В Росії з'явився проєкт закону про «традиционныє ценности». Та це все одно, що казати: «В Советском Союзе секса нет!», бо гомосексуалізм прийшов у Росію не з-за кордону
27.07.22
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Дискурси