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«Joy» by Maureen Quin
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Морін Квін «Радість»
П'ятниця, Липень 29, 2022 - 10:45
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Львівська опера відкриває театральний сезон
У День Державності України, 28 липня, Львівська національна опера розпочинає новий 123-тій театральний сезон. Він розпочнеться із традиційного вуличного флешмобу на площі перед театром, а продовжиться виконанням вистав виключно українських композиторів впродовж двох тижнів на головній сцені Львівської національної опери.
28.07.22
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Штука
155-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти штурмували у напрямках Довгеньке–Мазанівка і Пасіка–Долина, Клинове–Бахмут і Семигір’я–Миронівський, Стряпівка–Соледар–Володимирівка та Брускинське–Білогірка, успіху не мали. На напрямку Відродження–Вершина ворог мав частковий успіх.
28.07.22
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Україна
Поезія в час війни (ІІ)
Тарас Пастух
Допомагає витримати тягар війни «чорна лють», яка збирає людину «воєдино» і спонукає до певних вчинків, а також усвідомлення традиції спротиву ворогові, яка розпочалася далеко не від лютого 2022 року, і не від березня 2014 року.
27.07.22
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Штука
Hanne Kulessa (1951–2022)
Юрко ПРОХАСЬКО
Її вельми відчутний вплив на сприйняття нашої культури, на вичуленість до України та українства в німецькомовному світі вимагає нашого визнання.
27.07.22
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Україна
Втікай на Січ або ховайся в бульбу
Ігор МЕДВІДЬ
Оповідь про національні міти, залежність від пройденого шляху й інші історичні неприємності
27.07.22
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Дискурси
Я, печера і Платон
Олександр ЯБЧАНКА
Ідея служіння універсальна, і якщо вже визвався ту ідею втілювати в життя, то пам’ятай, що ти – втілення ідеї служіння іншим, а не служіння власному марнославству
26.07.22
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Дискурси
Що криється за іменем
Елеонора Соловей
Історія відсутності й повернення Володимира Свідзінського, класика національної літератури, про якого ще багато досі і не чули
26.07.22
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Штука
Долар та інші тварини
Юрко ТИМЧУК
Зниклі бабці з лантухами «сємочок» відновлять своє існування і продаватимуть насіння по 48 центів "за стакан", бо такою є вимога часу та кон’юнктура буття.
26.07.22
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Україна