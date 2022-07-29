«Joy» by Maureen Quin

Поезія в час війни (ІІ)

Тарас Пастух

Допомагає витримати тягар війни «чорна лють», яка збирає людину «воєдино» і спонукає до певних вчинків, а також усвідомлення традиції спротиву ворогові, яка розпочалася далеко не від лютого 2022 року, і не від березня 2014 року.