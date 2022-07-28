танк-жінка

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Фото зі сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2022 року
Четвер, Липень 28, 2022 - 09:30
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Львівська опера відкриває театральний сезон
У День Державності України, 28 липня, Львівська національна опера розпочинає новий 123-тій театральний сезон. Він розпочнеться із традиційного вуличного флешмобу на площі перед театром, а продовжиться виконанням вистав виключно українських композиторів впродовж двох тижнів на головній сцені Львівської національної опери.
28.07.22
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Штука
Поезія в час війни (ІІ)
Тарас Пастух
Допомагає витримати тягар війни «чорна лють», яка збирає людину «воєдино» і спонукає до певних вчинків, а також усвідомлення традиції спротиву ворогові, яка розпочалася далеко не від лютого 2022 року, і не від березня 2014 року.
27.07.22
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Штука
Hanne Kulessa (1951–2022)
Юрко ПРОХАСЬКО
Її вельми відчутний вплив на сприйняття нашої культури, на вичуленість до України та українства в німецькомовному світі вимагає нашого визнання.
27.07.22
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Україна
Я, печера і Платон
Олександр ЯБЧАНКА
Ідея служіння універсальна, і якщо вже визвався ту ідею втілювати в життя, то пам’ятай, що ти – втілення ідеї служіння іншим, а не служіння власному марнославству
26.07.22
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Дискурси
Що криється за іменем
Елеонора Соловей
Історія відсутності й повернення Володимира Свідзінського, класика національної літератури, про якого ще багато досі і не чули
26.07.22
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Штука
Долар та інші тварини
Юрко ТИМЧУК
Зниклі бабці з лантухами «сємочок» відновлять своє існування і продаватимуть насіння по 48 центів "за стакан", бо такою є вимога часу та кон’юнктура буття.
26.07.22
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Україна
153-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Штурмові дії в районах Берестового та Семигір’я завершилися для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бої тривають. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” ЗСУ успішно відбили.
26.07.22
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Україна
Культура нас без них
Андрій Бондар
Чи можливі ми без них? Та в тому й річ, що тільки без них і можливі. Але чи можливі вони без нас? Ні. От за це вони і воюють
25.07.22
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Дискурси