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Нугзар Метревелі
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картина Нугзара Метревелі
Середа, Липень 27, 2022 - 10:00
До теми
Долар та інші тварини
Юрко ТИМЧУК
Зниклі бабці з лантухами «сємочок» відновлять своє існування і продаватимуть насіння по 48 центів "за стакан", бо такою є вимога часу та кон’юнктура буття.
26.07.22
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Україна
153-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Штурмові дії в районах Берестового та Семигір’я завершилися для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бої тривають. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” ЗСУ успішно відбили.
26.07.22
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Україна
Російська економіка дійсно розвалюється
Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіан
Поразницькі заголовки про внормування економічної ситуації просто не відповідають дійсності – санкції діють
25.07.22
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Дискурси
Де кінчається кінь й починається вершник?
Олена Лисенко
Нагадати, який прекрасний і магічний навколишній світ, намагається німецький поет і прозаїк Ян Вагнер у збірці «Блюз кентаврів», що її переклали Петро Рихло, Юрій Андрухович та Марк Бєлорусєц.
24.07.22
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Штука
151-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС, на інших напрямках, крім Волинського та Поліського, здійснює обстріли нашої території.
24.07.22
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Україна
Прах Канта
Віталій Портников
Калінінград втратив обличчя, душу та історичну спадкоємність – острів із собором, в якому лежить прах Канта, виглядає глузуванням з минулого
24.07.22
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Дискурси
Запах серпневих сливок
Василь МАХНО
Дідо обходжував сливку, наче збирався з нею одружуватися. По ньому наш сад, зрозумівши, що покинутий напризволяще, через певен час залишив нас. Помандрував услід за дідом
23.07.22
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Дискурси
150-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Краматорському напрямку штурмові дії ворога на Верхньокам’янське та Сіверськ українські захисники успішно відбили; на Бахмутському напрямку росіяни штурмували Покровське та територію Вуглегірської ТЕС, знову зазнали втрат та відійшли.
23.07.22
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Україна