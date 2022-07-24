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У дітей немає ні минулого, ні майбутнього - вони користуються сьогоденням
Жан Лабрюйер
До теми
Де кінчається кінь й починається вершник?
Олена Лисенко
Нагадати, який прекрасний і магічний навколишній світ, намагається німецький поет і прозаїк Ян Вагнер у збірці «Блюз кентаврів», що її переклали Петро Рихло, Юрій Андрухович та Марк Бєлорусєц.
24.07.22
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Штука
151-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС, на інших напрямках, крім Волинського та Поліського, здійснює обстріли нашої території.
24.07.22
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Україна
Прах Канта
Віталій Портников
Калінінград втратив обличчя, душу та історичну спадкоємність – острів із собором, в якому лежить прах Канта, виглядає глузуванням з минулого
24.07.22
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Дискурси
Запах серпневих сливок
Василь МАХНО
Дідо обходжував сливку, наче збирався з нею одружуватися. По ньому наш сад, зрозумівши, що покинутий напризволяще, через певен час залишив нас. Помандрував услід за дідом
23.07.22
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Дискурси
150-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Краматорському напрямку штурмові дії ворога на Верхньокам’янське та Сіверськ українські захисники успішно відбили; на Бахмутському напрямку росіяни штурмували Покровське та територію Вуглегірської ТЕС, знову зазнали втрат та відійшли.
23.07.22
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Україна
Козирі в руках
Юрій Андрухович
Участь у цій війні живої сили однієї-двох натовських армій – найпевніша запорука того, що всесвітнє зло буде знищене «раніше, дешевше і краще для всіх»
22.07.22
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Дискурси
Шизофренічний фашизм Росії.
Михаїл Епштейн
Шизофашизм – це фашизм під маскою боротьби з фашизмом, це розколотий світогляд, карикатура на фашизм, але серйозна і небезпечна
22.07.22
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Дискурси
“Син України”: національна есхатологія для початківців
Олеся Ісаюк
"Сумлінного європейця вразила і вдача московського народу: москвин, не вагаючись, дає безліч обіцянок, але, як справжній дикун, ніколи не додержує слова"
22.07.22
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Україна