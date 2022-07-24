У дітей немає ні минулого, ні майбутнього - вони користуються сьогоденням

151-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС, на інших напрямках, крім Волинського та Поліського, здійснює обстріли нашої території.