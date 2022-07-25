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Обстріляний росіянами склад у Костянтинівці. Фото – Wojciech Grzedzinski/ WP
Понеділок, Липень 25, 2022 - 10:15
До теми
Де кінчається кінь й починається вершник?
Олена Лисенко
Нагадати, який прекрасний і магічний навколишній світ, намагається німецький поет і прозаїк Ян Вагнер у збірці «Блюз кентаврів», що її переклали Петро Рихло, Юрій Андрухович та Марк Бєлорусєц.
24.07.22
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Штука
151-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС, на інших напрямках, крім Волинського та Поліського, здійснює обстріли нашої території.
24.07.22
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Україна
150-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Краматорському напрямку штурмові дії ворога на Верхньокам’янське та Сіверськ українські захисники успішно відбили; на Бахмутському напрямку росіяни штурмували Покровське та територію Вуглегірської ТЕС, знову зазнали втрат та відійшли.
23.07.22
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Україна
Шизофренічний фашизм Росії.
Михаїл Епштейн
Шизофашизм – це фашизм під маскою боротьби з фашизмом, це розколотий світогляд, карикатура на фашизм, але серйозна і небезпечна
22.07.22
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Дискурси
“Син України”: національна есхатологія для початківців
Олеся Ісаюк
"Сумлінного європейця вразила і вдача московського народу: москвин, не вагаючись, дає безліч обіцянок, але, як справжній дикун, ніколи не додержує слова"
22.07.22
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Україна
Дорогий Драґі
Максим МУЛЯР
Прем'єр Італії Маріо Драґі подав до демісії, у країні відбудуться позачергові вибори, перемогу на яких пророкують правим силам. Все це доволі прикрі новини для України.
22.07.22
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У світі
Обереги воєнного часу
Одночасно із виставкою «Обереги» у просторі Львівського палацу культури ім. Гната Хоткевича оселився соціальний проєкт «Ліпка-здибка». Учасники проєкту створюють обереги для військовиків, які перебувають в епіцентрі бойових дій.
22.07.22
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Штука
149-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Триває штурм ворога на Верхньокам’янку–Верхньокам’янське та Вуглегірську ТЕС і поблизу Покровського, натомість штурм на Доломітне–Новолуганське та Стряпівку–Соледар ЗСУ відбили, як і на Малу Семейдинуху–Андріївку та Давидів Брід–Білогірку.
22.07.22
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Україна