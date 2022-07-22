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Харків
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Харків, батько біля сина, вбитого при російському обстрілі
П'ятниця, Липень 22, 2022 - 10:30
До теми
Дорогий Драґі
Максим МУЛЯР
Прем'єр Італії Маріо Драґі подав до демісії, у країні відбудуться позачергові вибори, перемогу на яких пророкують правим силам. Все це доволі прикрі новини для України.
22.07.22
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У світі
Денацифікація Росії
Володимир В'ятрович
Війна проти України, яку підтримує більшість росіян, засвідчила: в російському суспільстві немає достатньо внутрішніх ресурсів для повернення на демократичний шлях розвитку.
21.07.22
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Україна
Робот, що пізнає своє тіло
Адаптивна машина розвинула просту форму самосприйняття та самооцінки.
21.07.22
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Наука
148-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Краматорському напрямку ворог веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають. На Бахмутському напрямку росіяни штурмували територію Вуглегірської ТЕС – безуспішно. У районі Новолуганського бойові дії тривають.
21.07.22
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Україна
Уламки війни в мистецькому підземеллі
Наталія ФЕДОРИШИН
Відчути, яка війна на дотик, і зібрати кошти для підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, – у Івано-Франківську відкрили виставку фотографій та бойових трофеїв "Війна очима гірського штурмовика".
20.07.22
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Галичина
147-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бої біля Івано-Дар’ївки (Донецький напрямок), Берестового, Вершини і Новолуганського (Бахмутський напрямок). Російський агресор наступав на Микільське (Новопавлівський напрямок), успіху не мав, відійшов. У підрозділах ворога відзначається нестача боєприпасів, продуктів.
20.07.22
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Україна
Патріотизм à la Моравецький
Павел Смоленський
Сповідуваний Путіним «русский мир» є ідеєю розширення москальського самодержавія, проти чого нині – як колись УПА – бореться Україна
19.07.22
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Дискурси
З Берліна до Краматорська
Андрій ЛЮБКА
Війна – це не про гроші, а про смерть і знищення, кров, бруд і сльози. Нині найбільша різниця між українцями та європейцями в тому, що ми цю правду вже знаємо, а їх це ще чекає
19.07.22
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Дискурси