Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Дія є найяскравішим і виразним розкриттям людини
Гегель
До теми
147-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бої біля Івано-Дар’ївки (Донецький напрямок), Берестового, Вершини і Новолуганського (Бахмутський напрямок). Російський агресор наступав на Микільське (Новопавлівський напрямок), успіху не мав, відійшов. У підрозділах ворога відзначається нестача боєприпасів, продуктів.
20.07.22
|
|
Україна
Патріотизм à la Моравецький
Павел Смоленський
Сповідуваний Путіним «русский мир» є ідеєю розширення москальського самодержавія, проти чого нині – як колись УПА – бореться Україна
19.07.22
|
|
Дискурси
146-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Краматорському напрямку тривають бойові дії біля Григорівки, ворожий штурм поблизу Спірного успіху не мав, як і на Семигір’я, Вершину, Покровське та Вуглегірську ТЕС (Бахмутський напрямок), Гусарівку (Слов’янський) і Уди (Харківський)
19.07.22
|
|
Україна
Статусні речі мають зворотну дію
Розповідати про дорогі подорожі － в певних випадках це може забезпечити переваги, проте не тоді, коли потрібно справити враження готової до співпраці людини.
18.07.22
|
|
Наука
Пам'яті Віри Вовк
Істинне те, що залишимо для світу, те, що хочемо дати Україні, адже для неї ми народилися українцями.
18.07.22
|
|
Галичина
Дорж Бату презентує роман «Коко 2.0» у Львові
Це історія про те, як змінюються епохи й континенти, життєві цінності і правила гри. Нестримна фантазія автора, цікаві історичні факти, влучні та дотепні ілюстрації, а також QR-коди, що доповнюють реальність книжки, занурюють читача у вир крізьчасової пригоди.
18.07.22
|
|
Штука
Україноцентричний всесвіт
Юрко ТИМЧУК
ВООЗ рекомендувала Україні відновити масковий режим: все довкола нас обертається, навіть комета Гейла-Боппа
18.07.22
|
|
Україна
145-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку ворог штурмує біля Григорівки, бої тривають, штурм на Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянку, на Бахмутському – на Новолуганське, Семигір’я та Вуглегірську ТЕС, на інших – на Кам’янку, Новомихайлівку та Вугледар ЗСУ успішно відбили
18.07.22
|
|
Україна