зеленка-Генеральний штаб ЗСУ

145-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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На Донецькому напрямку ворог штурмує біля Григорівки, бої тривають, штурм на Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянку, на Бахмутському – на Новолуганське, Семигір’я та Вуглегірську ТЕС, на інших – на Кам’янку, Новомихайлівку та Вугледар ЗСУ успішно відбили