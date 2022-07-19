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зеленка-Генеральний штаб ЗСУ
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2022 року
Вівторок, Липень 19, 2022 - 10:00
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Статусні речі мають зворотну дію
Розповідати про дорогі подорожі － в певних випадках це може забезпечити переваги, проте не тоді, коли потрібно справити враження готової до співпраці людини.
18.07.22
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Наука
Дорж Бату презентує роман «Коко 2.0» у Львові
Це історія про те, як змінюються епохи й континенти, життєві цінності і правила гри. Нестримна фантазія автора, цікаві історичні факти, влучні та дотепні ілюстрації, а також QR-коди, що доповнюють реальність книжки, занурюють читача у вир крізьчасової пригоди.
18.07.22
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Штука
145-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку ворог штурмує біля Григорівки, бої тривають, штурм на Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянку, на Бахмутському – на Новолуганське, Семигір’я та Вуглегірську ТЕС, на інших – на Кам’янку, Новомихайлівку та Вугледар ЗСУ успішно відбили
18.07.22
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Україна
Озонова діра впливає на погоду
Зникнення озону в Арктиці робить весну в Центральній Європі теплішою та сухішою.
17.07.22
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Наука
144-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається утримати зайняті рубежі. На Слов’янському напрямку штурмував у районі Івано-Дар’ївки, успіху не мав; намагався наступати на Верхньокам’янку, зазнав втрат, відійшов; на Бахмутському ЗСУ відбили спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки.
17.07.22
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Україна
143-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку штурм ворога на Спірне–Івано-Дар’ївку наші захисники успішно відбили, на Бахмутському захлинулися ворожі спроби штурму на Доломітне–Новолуганське–Семигір’я і на Роти–Вершину, йдуть бої біля Вуглегірської ТЕС.
16.07.22
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Україна
Листи від султана й назад
Юрій Андрухович
Якщо вірш Аполлінера є французьким віддзеркаленням українського оригіналу, то переклад Лукаша – віддзеркаленням цього віддзеркалення...
15.07.22
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Дискурси
“Москалі” Данила Мордовця: простаки?
Олеся Ісаюк
Показний “наїв” у виконанні Мордовця чітко дає зрозуміти: росіянин — інший. Не просто інший, а чужорідний і навіть об’єктивно ворожий
15.07.22
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Україна