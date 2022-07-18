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Ілюстрація Анни Марії Мурісі до елегій Віри Вовк
Понеділок, Липень 18, 2022 - 00:00
До теми
Озонова діра впливає на погоду
Зникнення озону в Арктиці робить весну в Центральній Європі теплішою та сухішою.
17.07.22
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Наука
143-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку штурм ворога на Спірне–Івано-Дар’ївку наші захисники успішно відбили, на Бахмутському захлинулися ворожі спроби штурму на Доломітне–Новолуганське–Семигір’я і на Роти–Вершину, йдуть бої біля Вуглегірської ТЕС.
16.07.22
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Україна
142-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Суттєвих змін у діяльності збройних сил Республіки Білорусь не відзначено. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися штурмувати в районі Кодеми та Білогорівки і захопити села Спірне та Вершина, зазнали значних втрат та безславно відійшли.
15.07.22
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Україна
Бруно Шульц – незвичайний і впізнаваний
Євген Нахлік
Шульц – спершу незвичайний і невпізнаваний, а в міру заглиблення у його мистецтво слова щораз більше впізнаваний, близький і зрозумілий
14.07.22
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Штука
Ми вистоїмо, переможемо і відродимося
Олег Романчук
І здійсниться побачене крізь століття пророком: «І будуть люде на землі»
14.07.22
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Дискурси
Заспокоїтися, щоб думати
Науковці знаходять відмінності нейронних мереж у мишей і людей.
14.07.22
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Наука
141-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурм на Курульки, успіху не мав; на Краматорському – на Верхньокам’янське, бої тривають; на Бахмутському наші воїни відбили штурм на Кодему та Вершину. Наступ же ворога на Кам’янку мав частковий успіх.
14.07.22
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Україна
Зі словом – в лаві бойовій
Луцій Анней Сенека – Артемій Димид
Артемій Димид, український Герой, взяв зі собою на війну томик Сенеки, читав уважно, з олівцем. Ось вибрані ним сентенції. Передмова до публікації Данила Ільницького, післямова – Андрія Содомори
13.07.22
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Галичина