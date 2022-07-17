Ми не хочемо плакати зі звичаю...

141-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурм на Курульки, успіху не мав; на Краматорському – на Верхньокам’янське, бої тривають; на Бахмутському наші воїни відбили штурм на Кодему та Вершину. Наступ же ворога на Кам’янку мав частковий успіх.