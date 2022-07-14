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Доля не частіше натрапляє на нас, ніж ми – на неї
Луцій Анней Сенека
До теми
Заспокоїтися, щоб думати
Науковці знаходять відмінності нейронних мереж у мишей і людей.
14.07.22
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Наука
Лівацтво Заходу є зброєю Путіна
Волтер Рассел Мід
Багато цінностей, що дорогі культурним лідерам Заходу ображають мільярди людей, які не встигають за останніми трендами американських кампусів
13.07.22
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Дискурси
140-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог не припиняє обстріли української території, штурмував у напрямку на Довгеньке та Долину для створення умов наступу в напрямку Ізюм–Слов’янськ, атаку наші захисники успішно відбили. Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким.
13.07.22
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Україна
Велика перемога ще попереду
Дмитро Кулеба
Довіра, взаємопідтримка і віра в перемогу ― це три потужні сили, які тримають нас вкупі, три сили, завдяки яким ми вистоїмо і переможемо.
12.07.22
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Галичина
Фізики виявили три нові частинки
Фізики вперше виявили дивний пентакварк та парний тетракварк.
12.07.22
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Наука
139-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять штурм на слов'янському напрямку – атакували в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Збройні Сили України відігнали окупантів. Українські захисники жорстко придушили спробу штурму Дементіївки.
12.07.22
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Україна
LV про те, як бути щасливими
Юрій Садовий
Клуб був настільки трушним, настільки правдивим, у ньому кожна цегла була про щирість. Там стільки разів хлопці плакали в музичному екстазі! Були ночі з такими відчуттями, що їх хотілося не зупиняти, бо там пульсувало повітря. Це неймовірно, це магія…
11.07.22
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Штука
Дії росіян в Україні можуть кваліфікуватись як геноцид
Ярослав Коцішевський
Цей злочин визначається не кількістю жертв, а Конвенцією ООН
11.07.22
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Дискурси