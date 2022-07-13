Лівацтво Заходу є зброєю Путіна

Росія та Китай використовують моральний і політичний сумбур Заходу.

Після п’яти місяців війни в Україні армія Путіна продовжує борсатися. Українські захисники компенсують меншу чисельність і нестачу артилерії кращими командирами, розумнішою тактикою, вищим моральним духом і дедалі кращою зброєю, оскільки на поле битви потрапляє західне високотехнологічне озброєння.

Путін досяг найбільшого успіху, як це не парадоксально, у сферах економіки та політики, де Захід вважав свою владу найсильнішою. Побоювання, що російське газове ембарго може завдати шкоди європейській економіці та змусить німецьких бюргерів мерзнути в темряві наступної зими, замінили сподівання, що західні санкції поставлять Москву на коліна. Вкрай залякана наслідками економічної війни з Росією Німеччина починає ухилятися від своїх зобов'язань збільшити витрати на оборону.

Так само згасає ранній оптимізм Заходу про те, що цінності об’єднають світ проти російської агресії. Очолювані Китаєм з приєднаними до нього Індією та Бразилією країни світу обирають торгівлю з Росією, а не солідарність із Великою сімкою.

Щоби протистояти Путіну та Сі Цзіньпіну, Захід має перерегулюватися. Відколи російський керівник напав на Грузію у 2008 році, західні лідери постійно неправильно характеризували та недооцінювали загрозу, яку становлять ревізіоністські держави (Китай, Росія та Іран). У Грузії, Криму, Південно-Китайському морі та на Близькому Сході результатом були одна несподівана невдача за іншою. Щоб уникнути ще одного серйозного краху від цієї останньої й найзухвалішої атаки, Захід повинен переосмислити припущення та традиційні доктрини, які явно провалилися.

По-перше, ми маємо чітко розуміти мету ревізіоністів. Тактично Путін хоче поглинути якомога більше України, але насправді ця війна йде не через кілька шматочків Донбасу. Стратегічно Путін, Сі та їхні іранські спільники прагнуть знищити те, що вони вважають очолюваною Америкою глобальною гегемонією домінування Заходу. Вони вважають, що незважаючи на вражаючі переваги (на країни G-7 припадає 45% світового валового внутрішнього продукту та 52% світових військових витрат), цей порядок є занепадницьким і вразливим.

Надію їм дають три слабкі місця західної системи. Однією з них є тенденція до протекціонізму в Європі та США, яка зменшує економічну привабливість західної системи для країн, що розвиваються. Інші стосуються цінностей. У той час, як західна традиційна мудрість вважає, що "заснований на цінностях" елемент американської та європейської зовнішньої політики є життєво важливим джерелом сили в усьому світі, ревізіоністи переконані, що західні нарцисизм і сліпота завели їхні держави в історичну пастку.

Для багатьох постколоніальних країн нинішній світовий порядок є останнім втіленням західної гегемонії, що бере свій початок в епосі європейського імперіалізму. Інакше чому, питають вони, Британія та Франція є постійними членами Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, тоді як з Азії є лише один постійний член і жодного – з Африки, ісламського світу чи Латинської Америки? Яке може бути виправдання для включення Італії та Канади до ексклюзивної G-7?

Традиційні захисники західного світопорядку у відповідь рекламують його прихильність таким загальнолюдським цінностям, як права людини і боротьба зі зміною клімату. Вони визнають, що нинішній світовий порядок може бути історично вкорінений у західній імперській владі, але яко "імперія цінностей" західний світовий порядок заслуговує на підтримку кожного, кому не байдуже майбутнє людства.

На жаль, західна аґенда все більшого "пробудження" (woke) не є такою переконливою чи популярною, як ліберали сподіваються. Візит президента Байдена до Саудівської Аравії цього тижня нагадує світові про обмеженість західних зобов’язань стосовно прав людини. Багато цінностей, які дорогі серцям західних культурних лідерів (права ЛГБТК, аборти за бажанням, свобода слова в розумінні безконтрольної інтернет-порнографії), спантеличують і ображають мільярди людей у ​​всьому світі, які не встигають за останніми гарячими тенденціями в американських кампусах. Спроби західних фінансових інститутів і регуляторів заблокувати фінансування видобутку та переробки викопного палива в країнах, що розвиваються, обурюють як тамтешню еліту, так і широку громадськість.

Понад те, нова аґенда постюдеохристиянських цінностей ліберального Заходу розділяє Захід. Культурні війни вдома не сприяють єдності за кордоном. Якщо Байден за підтримки Європейського парламенту зробить аборти за бажанням ключовим елементом ціннісної аґенди світового порядку, він радше послабить американську підтримку України, ніж об’єднає світ проти Путіна.

Моральний та політичний сумбур сучасного Заходу є секретною зброєю, яка, на думку лідерів Росії та Китаю, поставить американський світопорядок на коліна. Можливо, Путін і Сі помиляються – хочеться сподіватись, що це так. Але їхня ставка на занепад Заходу вже більше десяти років окупається сторицею. Виживання Заходу та глобальне процвітання вимагають більше роздумів і глибших змін, ніж адміністрація Байдена та її європейські союзники можуть нині уявити.

Walter Russell Mead

Wokeness Is Putin’s Weapon

The Wall Street Journal 2.07.2022