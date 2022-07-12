Усьому, що підноситься долею, таємно визначена своя ціна

LV про те, як бути щасливими

Юрій Садовий

Клуб був настільки трушним, настільки правдивим, у ньому кожна цегла була про щирість. Там стільки разів хлопці плакали в музичному екстазі! Були ночі з такими відчуттями, що їх хотілося не зупиняти, бо там пульсувало повітря. Це неймовірно, це магія…