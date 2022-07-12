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Усьому, що підноситься долею, таємно визначена своя ціна
Штефан Цвайґ
До теми
Фізики виявили три нові частинки
Фізики вперше виявили дивний пентакварк та парний тетракварк.
12.07.22
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Наука
139-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять штурм на слов'янському напрямку – атакували в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Збройні Сили України відігнали окупантів. Українські захисники жорстко придушили спробу штурму Дементіївки.
12.07.22
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Україна
LV про те, як бути щасливими
Юрій Садовий
Клуб був настільки трушним, настільки правдивим, у ньому кожна цегла була про щирість. Там стільки разів хлопці плакали в музичному екстазі! Були ночі з такими відчуттями, що їх хотілося не зупиняти, бо там пульсувало повітря. Це неймовірно, це магія…
11.07.22
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Штука
Перманентне творення легенд і комунікаційні проблеми
Юрко ТИМЧУК
У недалекому майбутньому дослідники міфотворчості згадуватимуть острів Зміїний аж ніяк не в контексті присутності там могили Ахілла, а Борис Джонсонюк стане для українських дітей чимсь на кшталт Котигорошка
11.07.22
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Україна
Литва посилила обмеження на транзит товарів до Калінінграда.
Це передбачено четвертим пакетом санкцій, які ЄУ запровадила проти Росії за вторгнення в Україну.
11.07.22
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У світі
138-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донеччині ворог готується до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках, на Новопавлівському веде штурмові дії, на Слов’янському наступ на Краснопілля українські воїни успішно відбили.
11.07.22
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Україна
Взяття Казані
Віталій Портников
Варто відмовитися від ілюзії, що з Росією можна домовитися про щось, окрім капітуляції. Будь-які домовленості з Путіним – це лише хронологія відстроченої загибелі
10.07.22
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Дискурси
137-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Харківському та Південнобузькому напрямках основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ; на Слов’янському провів розвідку боєм біля Долини; на Сіверському, Краматорському, Бахмутському та на півдні здійснював обстріли нашої території.
10.07.22
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Україна