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перша знимка всесвіту із телескопа James Webb
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перша знимка всесвіту із телескопа James Webb
Вівторок, Липень 12, 2022 - 09:45
До теми
LV про те, як бути щасливими
Юрій Садовий
Клуб був настільки трушним, настільки правдивим, у ньому кожна цегла була про щирість. Там стільки разів хлопці плакали в музичному екстазі! Були ночі з такими відчуттями, що їх хотілося не зупиняти, бо там пульсувало повітря. Це неймовірно, це магія…
11.07.22
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Штука
Литва посилила обмеження на транзит товарів до Калінінграда.
Це передбачено четвертим пакетом санкцій, які ЄУ запровадила проти Росії за вторгнення в Україну.
11.07.22
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У світі
138-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донеччині ворог готується до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках, на Новопавлівському веде штурмові дії, на Слов’янському наступ на Краснопілля українські воїни успішно відбили.
11.07.22
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Україна
137-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Харківському та Південнобузькому напрямках основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ; на Слов’янському провів розвідку боєм біля Долини; на Сіверському, Краматорському, Бахмутському та на півдні здійснював обстріли нашої території.
10.07.22
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Україна
Розмова про крижані світи
«Видавництво Старого Лева» запрошує на теплу розмову про мандри до крижаних світів – Арктики та Антарктики – за участі письменників та мандрівників Маркіяна Прохаська ( «Мрія про Антарктиду») та Максима Беспалова («Український Шпіцберген. Ведмеді, вугілля та комунізм»).
09.07.22
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Штука
136-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються просунутися із щойно захоплених територій Луганщини на Донеччину. Триває бій біля Григорівки на Краматорському напрямку. Армія РФ спробувала встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС – її відкинули.
09.07.22
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Україна
Пам'яті Богдана Якимовича
У дні війни прощаємося як із тими, хто поліг на полі бою, так із тими, хто, покликаний у свою годину, відходить у Вічність із того поля бою, де зброєю – Слово, хто жив за Франковим гаслом «Лиш боротись – значить жить».
08.07.22
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Галичина
“Людолови”: росіяни як неочевидний “чорний характер”
Олеся Ісаюк
Письменники, звісно ж, не пророки. Але реалії Криму й українського Півдня є просто вражаючою демонстрацією влучності образів Зінаїди Тулуб.
08.07.22
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Україна