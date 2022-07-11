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Спалена росіянами пшениця. Фото – Юрій Горський
Понеділок, Липень 11, 2022 - 02:15
До теми
136-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються просунутися із щойно захоплених територій Луганщини на Донеччину. Триває бій біля Григорівки на Краматорському напрямку. Армія РФ спробувала встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС – її відкинули.
09.07.22
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Україна
Пам'яті Богдана Якимовича
У дні війни прощаємося як із тими, хто поліг на полі бою, так із тими, хто, покликаний у свою годину, відходить у Вічність із того поля бою, де зброєю – Слово, хто жив за Франковим гаслом «Лиш боротись – значить жить».
08.07.22
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Галичина
Україна після Джонсона
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Борис Джонсон оголосив про намір зрезиґнувати з посади прем’єр-міністра. Наскільки це вплине на Україну, на її обороноздатність, на стійкість світової антипутінської коаліції?
08.07.22
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У світі
Музика Лятошинського у вільному доступі
Відомі музиканти у складі «Лятошинський Тріо» разом із незалежним лейблом Golka Records видали реліз камерної музики Бориса Лятошинського. До цифрового альбому увійшли фортепіанні тріо №1 та №2 видатного українського композитора.
08.07.22
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Штука
135-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку окупанти наступають на Веселу Долину та біля Спірного, бої тривають, на Краматорському ворог мав частковий успіх при наступі на Верхньокам’янське, на Харківському ЗСУ придушили штурм на Дементіївку, на Слов’янському – на Богородичне.
08.07.22
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Україна
Знайшлися старіші за «Люсю» доісторичні люди
Рештки австралопітека з печери Стеркфонтейн на мільйон років старіші, ніж припускали донині.
07.07.22
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Наука
Агресія рф проти України: синдром "скаженої собаки"?
Олександр КОСТЕНКО
Краще запобігти злу, ніж потім реагувати на нього, не будучи здатним виправити зло, яке вже сталося. Це стосується і воєнної агресії, визнаної кримінальним злом, – тобто злочином.
07.07.22
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Україна
Валерій Маркус, вільна людина
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Він має лише 28 років, але його біографії вистачило би на кілька людей. Український військовий, десантник, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник
07.07.22
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Штука