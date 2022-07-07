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Су-Фолс (Південна Дакота)
головна
Незвичайне зелене небо перед ураганом в Су-Фолс (Південна Дакота)
Четвер, Липень 7, 2022 - 22:15
До теми
Південна Африка: доісторичні люди старіші, ніж “Люсі”
Рештки австралопітека з печери Стеркфонтейн на мільйон років старіші, ніж припускали донині.
07.07.22
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Наука
Валерій Маркус, вільна людина
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Він має лише 28 років, але його біографії вистачило би на кілька людей. Український військовий, десантник, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник
07.07.22
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Штука
Наш монстр Франкенштейна — Росія
Володимир В'ятрович
Небезпечними є спроби розгледіти в нім щось людське, близьке нам, щось, з чим можна жити. Немає там такого. Він – наша смерть, або ми – його погибель.
06.07.22
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Україна
Чому завжди євреї
Олена Лисенко
Капітельман говорить про місто-травму, яка формується через війну. Таких міст-травм в Україні після 24 лютого насправді дуже багато. У нас своя війна, де кожен знає, хто загарбник, який прийшов нищити, а хто віддає душу і тіло за нашу свободу…
06.07.22
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Штука
Друзі мають подібний запах
Подібний запах тіла впливає і на неромантичні стосунки.
05.07.22
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Наука
До витоків сучасної ментальності агресора проти України
Леонід ТИМОШЕНКО
Ментальність сучасного агресора сформувалася не тепер, роль московського православ’я в її генеруванні очевидна
05.07.22
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Минуле
132-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються взяти під свій контроль залишок вільної території Луганської області й активізують зусилля на Донеччині. Вороги проводять штурмові дії у напрямку Новолуганського і досягли часткових успіхів у районі Спірного; бойові дії тривають.
05.07.22
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Україна
Борщ як центр Львова
Юрко ТИМЧУК
Премія Пулітцера для українських журналістів і внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в нас уже є. Тепер чекаємо, коли нобелівським лауреатом премії миру стане колективний «вуйко Йосип, шо горівку носит».
04.07.22
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Галичина