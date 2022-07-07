Уяви, що Бог - то ти є сам. Мни свою глину в руках, поки не відчуєш під мозолями кремінь

«Всьо десь є»

Тарас Прохасько – Ростислав Кузик

Часи завжди були непевні. Але в тому і є ознака часу. Завжди ті, хто перебувають у актуальному моменті, вважають, що їхній час непевний. Називання часів золотими – це робиться опісля