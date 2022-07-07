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Уяви, що Бог - то ти є сам. Мни свою глину в руках, поки не відчуєш під мозолями кремінь
Стус
До теми
Валерій Маркус, вільна людина
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Він має лише 28 років, але його біографії вистачило би на кілька людей. Український військовий, десантник, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник
07.07.22
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Штука
Друзі мають подібний запах
Подібний запах тіла впливає і на неромантичні стосунки.
05.07.22
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Наука
132-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються взяти під свій контроль залишок вільної території Луганської області й активізують зусилля на Донеччині. Вороги проводять штурмові дії у напрямку Новолуганського і досягли часткових успіхів у районі Спірного; бойові дії тривають.
05.07.22
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Україна
Борщ як центр Львова
Юрко ТИМЧУК
Премія Пулітцера для українських журналістів і внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в нас уже є. Тепер чекаємо, коли нобелівським лауреатом премії миру стане колективний «вуйко Йосип, шо горівку носит».
04.07.22
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Галичина
Зміна концепції
Олександр БОЙЧЕНКО
Не існує ніякої розпіареної загадки російської душі, існує лише важка душевна хвороба залишків російського мозку
04.07.22
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Дискурси
Музика Прадо
Віталій Портников
Прадо і Скорик. Це була довга подорож. Насправді – крізь століття...
03.07.22
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Дискурси
«Всьо десь є»
Тарас Прохасько – Ростислав Кузик
Часи завжди були непевні. Але в тому і є ознака часу. Завжди ті, хто перебувають у актуальному моменті, вважають, що їхній час непевний. Називання часів золотими – це робиться опісля
03.07.22
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Штука
Цивілізаційна місія України та її ціннісний вимір
Мирослав МАРИНОВИЧ
Зрозуміла моральна шкала цієї війни: «боротьба між Добром і Злом». А що буде, коли закінчиться війна?
02.07.22
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Галичина