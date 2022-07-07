кандинський-6

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Василь Кандинський. 1913 рік
Четвер, Липень 7, 2022 - 09:45
До теми
Валерій Маркус, вільна людина
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Він має лише 28 років, але його біографії вистачило би на кілька людей. Український військовий, десантник, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник
07.07.22
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Штука
Друзі мають подібний запах
Подібний запах тіла впливає і на неромантичні стосунки.
05.07.22
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Наука
132-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються взяти під свій контроль залишок вільної території Луганської області й активізують зусилля на Донеччині. Вороги проводять штурмові дії у напрямку Новолуганського і досягли часткових успіхів у районі Спірного; бойові дії тривають.
05.07.22
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Україна
Борщ як центр Львова
Юрко ТИМЧУК
Премія Пулітцера для українських журналістів і внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в нас уже є. Тепер чекаємо, коли нобелівським лауреатом премії миру стане колективний «вуйко Йосип, шо горівку носит».
04.07.22
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Галичина
Зміна концепції
Олександр БОЙЧЕНКО
Не існує ніякої розпіареної загадки російської душі, існує лише важка душевна хвороба залишків російського мозку
04.07.22
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Дискурси
Музика Прадо
Віталій Портников
Прадо і Скорик. Це була довга подорож. Насправді – крізь століття...
03.07.22
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Дискурси
«Всьо десь є»
Тарас Прохасько – Ростислав Кузик
Часи завжди були непевні. Але в тому і є ознака часу. Завжди ті, хто перебувають у актуальному моменті, вважають, що їхній час непевний. Називання часів золотими – це робиться опісля
03.07.22
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Штука
Цивілізаційна місія України та її ціннісний вимір
Мирослав МАРИНОВИЧ
Зрозуміла моральна шкала цієї війни: «боротьба між Добром і Злом». А що буде, коли закінчиться війна?
02.07.22
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Галичина